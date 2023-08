Agosto Lilás em São Gonçalo promove Cine Debate Mulher nesta quinta (31)

Para encerrar a programação do Agosto Lilás, a a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo vai promover o "Cine Debate Mulher", nesta quinta-feira (31), às 14h30, no auditório do campus da FFP/Uerj de São Gonçalo, que fica no bairro Patronato.

Durante todo o mês de agosto, a subsecretaria realizou diversas ações visando a conscientização da população no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesta quinta-feira, será exibido o documentário “Eles Matam Mulheres”, produzido pela jornalista Vanessa Lorenzini, através da TV Cultura. A produção mostra os anos de luta contra a violência de gênero a partir das histórias de 13 delas, dando destaque para alguns dos casos que mais chocaram o país por conta da grande mídia, como os de Eliza Samúdio e Mércia Nakashima, mulheres que tiveram suas vidas arrancadas pelos agressores.

A exibição do documentário será aberta para toda a população, de forma gratuita, sujeito à lotação. Após a apresentação do curta, o tema será debatido por Natália Figueiredo, assistente social do Centro Especial de Orientação à Mulher (CEOM) Zuzu Angel, e Rafaela Gomes, psicóloga da equipe técnica da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.

Serviço:

"Cine Debate Mulher" com a exibição do documentário “Eles Matam Mulheres”, nesta quinta-feira (31), às 14h30, no auditório do campus da FFP/UERJ, que fica na Rua Francisco Portela, 1470, Patronato. Entrada gratuita, sujeito à lotação.