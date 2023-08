Fundação Cecierj abre 1300 vagas para curso preparatório

As aulas terão início no dia 9 de outubro, quando os alunos terão acesso à sala de aula virtual - Foto: Divulgação

Candidatos que desejam ingressar em escolas técnicas, militares e institutos federais já podem se inscrever no AprovaRJ, preparatório criado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. As inscrições estão abertas até o dia 14 de setembro, por meio do sistema de inscrição disponível em https://extensao.cecierj.edu.br/cursos/aprovarj/ . São 1300 vagas destinadas para estudantes que tenham completado ou estejam em conclusão dos ensinos fundamental II e médio. O curso é gratuito e realizado na modalidade a distância.

O AprovaRJ é voltado para estudantes que tenham completado ou estejam em conclusão do ensino fundamental II interessados em ingressar nas seguintes instituições: Colégio Pedro II (CPII), Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Colégio Naval da Marinha, Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR).

Os estudantes que tenham completado ou estejam em conclusão do Ensino Médio estão aptos a concorrer às vagas das escolas e institutos militares a seguir: Instituto Militar de Engenharia (IME), Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM), Academia da Força Aérea (AFA), Escola Naval da Marinha, Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Escola de Sargentos das Armas (ESA) e Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEX).

“Esta é a segunda edição do Aprova RJ e a primeira edição teve um número expressivo de inscrições. Percebemos a necessidade de uma nova oferta para os estudantes que desejam estudar em escolas técnicas, militares e institutos federais e trilhar um caminho de sucesso ao ingressar em importantes instituições de ensino. O curso, que é gratuito e a distância, é uma ótima oportunidade”, destacou o presidente da Fundação Cecierj, João Carrilho.

As aulas terão início no dia 9 de outubro, quando os alunos terão acesso à sala de aula virtual. Só será permitida uma inscrição por candidato, que deverá optar por um dos cursos que desejar se inscrever, de acordo com o edital da seleção.

Sobre o curso

O curso AprovaRJ é organizado em dois módulos com duração de 16 semanas. O módulo I contempla as áreas gerais dos concursos e o módulo II aborda a parte específica de cada concurso. Para mais informações sobre o processo seletivo deste edital, o candidato deverá acessar o site https://extensao.cecierj.edu.br/cursos/aprovarj/ .