Águas do Rio anuncia seleção para Programa Jovem Aprendiz

Um problema de saúde vivido pela mãe levou a jovem Camile Batista Silva, de 19 anos, para a concorrida, e muitas vezes temida, busca pelo primeiro emprego. Perseverante, comunicativa e sonhadora, a moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, integrou a primeira turma do Programa Jovem Aprendiz da Águas do Rio e vive momento mágico na recém-iniciada vida profissional: após um ano e sete meses na empresa, acaba de ser efetivada como assistente administrativa. A ascensão dela pode servir de inspiração para quem sonha ingressar no mercado de trabalho. Entre esta quarta e sexta-feira (30/8 e 1º/9), a empresa recebe as inscrições para o processo seletivo que definirá os 55 jovens da segunda turma do projeto. No primeiro grupo, dos 44 participantes, 31 deles foram contratados pela concessionária - ou seja, 70,4% de efetivação.

A companhia esclarece que serão oferecidas oportunidades a quem tem entre 18 e 21 anos e Ensino Médio completo. Com a proposta de ser um programa inclusivo, o Jovem Aprendiz tem foco na contratação de moradores de comunidades. Para trabalhar e fazer um curso (em parceria com o Senai) durante seis horas por dia ao longo de dois anos, a empresa oferece salário de R$ 1.050 e benefícios, como vale-transporte, tíquete-refeição, vale-alimentação, planos de saúde e dental, além de seguro de vida. As inscrições poderão ser feitas, ao longo desses três dias e de forma on-line, pelo seguinte link: https://forms.office.com/r/Ck4LMSehh0k.

“Em 2021, minha mãe, que é empregada doméstica, descolou a retina e fez duas cirurgias. Quando precisou da terceira operação, teve catarata e perdeu a visão de um olho. Naquele momento, vi que havia chegado a hora de ajudar minha família. Mandei currículo para a Águas do Rio, fui selecionada e hoje estou aqui: contratada!”, festejou Camile, que, em breve, pretende entrar na faculdade de Gestão de Recursos Humanos.

O presidente da companhia, Alexandre Bianchini, falou sobre sua expectativa para a formação desta nova turma:

“A Águas do Rio entende que, além de cuidar do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, é preciso criar oportunidades para os jovens iniciarem uma jornada profissional e dessa forma possam contribuir para um futuro melhor, especialmente para suas famílias e regiões onde vivem”, afirmou Bianchini.

As palavras dele se encaixam perfeitamente na realidade da mais nova contratada pela empresa. Camile conta que fica muito feliz por poder ajudar nas despesas da casa, especialmente quando chega o dia de fazer as compras do mês:

“Quando vou ao mercado, passo maquiagem e perfume. É um dia feliz! Trabalhar aqui tem me ensinado muitas coisas, pois isso me dedico bastante para crescer profissionalmente e continuar ajudando a melhorar o dia a dia da minha família e do lugar onde eu vivo”, concluiu a assistente administrativa.