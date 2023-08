Após polêmicas, 123Milhas pede recuperação à Justiça

Pouco mais de uma semana após suspender, subitamente, uma série de pacotes de viagens e passagens promocionais previstas para os próximos meses, a agência 123 Milhas entrou, nesta terça-feira (29/08), com um pedido de recuperação na Justiça.

Na solicitação, a companhia alega estar passando por um momento de grave crise financeira e defender que "concentrar em um só juízo todos os valores devidos" pode ajudá-los a chegar "mais rápido a soluções com todos os credores para, progressivamente, reequilibrar sua situação financeira".

Leia mais sobre o caso:

O pedido foi feito para a 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Além da 123 - criada em 2016 pelos irmãos Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira -, a HotMilhas, também fundada pela dupla, e a Novum, empresa sócia, também participam do pedido.

O grupo afirma, no documento, que as vantagens que costumavam usar para usar pontos e milhas na emissão de passagens aéreas mais baratas têm diminuído gradativamente, o que teria acarretado a atual situação. Caso a medida pedida seja solicitada, a empresa pode ter suas dívidas congeladas temporariamente, o que garante um prazo maior de negociação com credores.

Demissão em massa

Na última segunda (28/08), diversos funcionários da 123 Milhas comunicaram ter recebido aviso de demissão geral. As publicações de profissionais de diferentes setores da empresa se multiplicaram na rede social LinkedIn. Em uma nota à imprensa, a agência não disse a quantidade de funcionários desligados, mas confirmou ter iniciado um processo de "reestruturação interna”.

O processo, segundo a empresa, passa pela redução do quadro de funcionários. "Essa difícil decisão faz parte das medidas para mitigar os efeitos da forte diminuição das vendas. A empresa está trabalhando para, progressivamente, estabilizar sua condição financeira", disse, em nota.