Acusados pela morte de filho de Cissa Guimarães tem prisão ordenada

Treze anos após a morte do filho mais novo da atriz Cissa Guimarães, atropelado em um túnel na Zona Sul do Rio, dois homens acusados de envolvimento no caso foram alvos de uma ordem de prisão no último final de semana. Nas redes sociais, a atriz e apresentadora, de 66 anos, confirmou e comentou a decisão judicial.

Roberto Bussamra e Rafael de Souza Bussamra, pai e filho, foram condenados pela 16ª Vara Criminal do Rio pelo atropelamento que matou o jovem Rafael Mascarenhas, que tinha, à época, 18 anos. Ambos devem cumprir mais de três anos de prisão; no caso do pai, também foi ordenada a suspensão de sua habilitação para dirigir.

Nesta segunda (28/08), em seu perfil no Instagram, a atriz reproduziu uma publicação do jornal "O Tempo" noticiando as ordens de prisão. “13 anos! TREZE ANOS! E depois de um fim de semana de muita dor, vem um acalento e a esperança de justiça finalmente", escreveu a atriz na legenda. A postagem mostra ainda uma foto dos acusados. "Desliza pra foto dos dois que andam foragidos e devem pagar pelos crimes cometidos. VIVA RAFA!!!!”, disse Cissa.



A morte de Rafael Mascarenhas aconteceu em 2010. O jovem andava de skate no Túnel Acústico, na Gávea, quando foi atingido por um veículo em alta velocidade. A pista estava com tráfego impedido para carros no momento. ambos os homens que estavam no carro já haviam sido presos, mas tiveram suas penas convertidas em serviços comunitários, decisão que foi modificada anos mais tarde.