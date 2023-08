Estação Paquetá das Barcas receberá ação gratuita de saúde nesta quarta (30)

Os clientes que passarem pela Estação Paquetá, na próxima quarta-feira (30/08), das 10h às 14h, poderão aproveitar gratuitamente os serviços especiais do programa Caminhos para a Saúde, realizado pelo Instituto CCR nas estações da CCR Barcas. Com o objetivo de promover o cuidado com a saúde e o bem-estar, a ação vai oferecer aferição de pressão arterial, teste de glicemia e colesterol e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Haverá, ainda, sessões de massagem com duração de até 15 minutos.

Após o atendimento, os técnicos de enfermagem disponibilizam os resultados, passam informações gerais sobre os exames aplicados e recomendam a busca de um especialista aos que apresentam alterações nos índices aferidos.



Esse mês, o foco da Campanha é a prevenção e o controle do colesterol. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que as doenças cardiovasculares são as principais responsáveis pelos óbitos registrados anualmente no país. O desenvolvimento dessas doenças está associado a diversos fatores de risco, dentre eles o aumento do colesterol.

Os principais fatores de risco são a obesidade, uso de bebidas alcoólicas, alimentação inadequada, estilo de vida sedentário, tendências genéticas e hipotireoidismo e hipertireoidismo. A prevenção é simples e eficiente, desde que algumas dicas sejam seguidas. Cortar o cigarro e bebidas alcoólicas, realizar atividades físicas diariamente, fazer exames médicos com profissional de confiança pelo menos uma vez ao ano, fazer uso de medicamentos somente com recomendação médica e, por fim, adotar uma alimentação saudável.