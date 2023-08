Polícia pede prisão de suspeito de matar adolescente em São Gonçalo

A investigação do caso é feita pela DHNSG - Foto: Filipe Aguiar

A investigação do caso é feita pela DHNSG - Foto: Filipe Aguiar

A Polícia Civil identificou e pediu a prisão de um dos suspeitos de efetuar o disparo que matou o adolescente Brayan Silva Ferreira dos Santos, de 16 anos, no bairro Apolo III, em São Gonçalo, quando ele voltava da escola na última segunda-feira (23).

De acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), a tiro que matou Brayan teria saído da arma de um traficante. O acusado teria 17 anotações criminais e dois mandados de prisão pendentes, um por tráfico de drogas e outro por homicídio.

Leia também:

➢ Estudante morto durante tiroteio ao proteger amiga é sepultado em SG

➢ Adolescente morre após ser baleado no Apollo III

Testemunhas indicaram que o disparo teria sido efetuado por um grupo de criminosos, que teriam ido até o local para executar um homem que mora na região. Neste momento, o adolescente voltava da escola junto com uma amiga pela Rua Elizeu Mendes Rodrigues e ficou no meio do fogo cruzado, sendo atingido nas costas ao tentar proteger a amiga.