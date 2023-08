Polícia estoura bingo clandestino no Centro de Niterói

Policiais militares da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (4ª DPJM), da Corregedoria Geral da PMERJ (CGPM), com informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), interditaram um bingo clandestino, situado na Rua Maestro Felício Toledo, no Centro, em Niterói, que estava funcionando no interior de um estabelecimento comercial.

Essa apreensão, faz parte de mais uma etapa da Operação Sossega Leão, que tem como principal objetivo coibir a prática ilegal de jogos de azar (cassinos), contrabando de cigarros, jogo do bicho e jogos eletrônicos. Ao todo, 70 máquinas caça-níqueis foram apreendidas na operação.

Na ação, além das máquinas, 04 funcionários e 17 pessoas que estavam realizando apostas, foram apreendidos. Todos os apostadores foram qualificados e liberados. Os funcionários foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), junto com responsável pelo local e foram autuados no Artigo 50 do Decreto Lei 3688/41 (Lei das Contravenções Penais), e depois liberados. As máquinas ficaram acauteladas para posterior perícia do ICCE, e depois serão destruídas.



Quem tiver informações sobre a localização de bingos clandestinos, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.