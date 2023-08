São Gonçalo amplia pontos de vacinação neste sábado

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo vai participar da abertura oficial da Campanha Regional de Multivacinação para Atualização da Caderneta da Criança e Adolescente neste sábado (26). Dez unidades de saúde estarão abertas, das 8h às 17h, para dar oportunidade aos pais e responsáveis das crianças de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias que trabalham durante a semana de vacinarem seus filhos. No próximo sábado (2), é o Dia D da campanha e 11 salas de imunização estarão abertas.

Estão disponíveis todas as vacinas dos calendários de vacinação da criança e do adolescente. São elas: Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativa, Pólio Oral, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral ou tríplice viral + varicela, DTP, Hepatite A, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Dupla adulto e DTPA.

A contraindicação da aplicação das vacinas só acontece nos casos de evolução de doenças agudas febris. O uso de antibióticos não interfere na aplicação da vacina. A maior parte das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia. Os pais devem levar as cadernetas de vacinação, que serão avaliadas e as equipes definirão quais vacinas precisam de atualização.

A atualização será feita de acordo com a situação de cada criança. Apenas a vacina da febre amarela não pode ser realizada, simultaneamente, com a vacina tríplice viral ou tetra viral para crianças com menos de dois anos. Todas as outras podem ser aplicadas no mesmo dia.

Os pais ou responsáveis que tiverem dúvidas podem comparecer ao posto de vacinação mais próximo para avaliação e orientação pelos profissionais de saúde. Quem perdeu a caderneta de vacinação, terá a indicação das vacinas que podem ser aplicadas pelas equipes de saúde conforme a idade da criança ou do adolescente e um novo comprovante será emitido.

No sábado, dia 9 de setembro, as 10 unidades vão abrir das 8h às 13h. Durante a semana, de segunda a sexta, das 8h às 17h, 54 postos de saúde estão disponíveis para a vacinação. A campanha segue até o dia 15 de setembro.

Locais de vacinação nos sábados 26 de agosto, das 8h às 17h; e 9 de setembro, das 8h às 13h

1 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

2 – Clínica Gonçalense do Mutondo

3 – PAM Coelho

4 – PAM Neves

5 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

6 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

7 – Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto

8 – Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho

9 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

10 – Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

Locais de vacinação no sábado 2 de setembro, das 8h às 17h

1 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

2 – Clínica Gonçalense do Mutondo

3 – PAM Coelho

4 – PAM Neves

5 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

6 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

7 – Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto

8 – Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho

9 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

10 – Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

11 – Sala Saúde Não Pode Esperar no Shopping São Gonçalo (das 10h às 16h)