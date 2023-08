Sai lista de candidatos à eleição do Conselho Tutelar de São Gonçalo

Foi publicada, no Diário Oficial do município de ontem (23), a lista com os nomes dos candidatos habilitados a concorrerem às eleições de conselheiros tutelares em São Gonçalo.

Todo o processo eleitoral é organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo.

A eleição vai acontecer no dia 1º outubro. Ao todo, serão eleitos 40 conselheiros, sendo 20 titulares e 20 suplentes, que vão atuar de 2024 a 2028.

Após o período de inscrição, os candidatos farão uma prova de aferição de conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, em seguida, acontece a eleição.

A lista completa com os nomes dos candidatos e as regras do processo eleitoral podes ser conferidas através do link https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2023_08_23.pdf.

O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças (CMDCA) está disponibilizando o e-mail sgcmdca@gmail.com para maiores informações e dúvidas.