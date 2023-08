Abertas as inscrições para cursos gratuitos na Escola de Startup de Maricá

Ao todo, seis cursos estão aceitando inscrições no momento - Foto: Divulgação/ Paulo Ávila

Ao todo, seis cursos estão aceitando inscrições no momento - Foto: Divulgação/ Paulo Ávila

As inscrições para as novas turmas da Escola de Startup de Maricá estão abertas. Ao todo, seis cursos estão aceitando inscrições no momento:



* Gestão de Negócios - Básico;



* Gestão de Negócios para Mulheres;



* Gestão de Negócios para Mulheres - Aceleração;



* Gestão de Negócios para Empresas de Tecnologia - Básico;



* Gestão de Negócios para Empresas de Tecnologia - Aceleração;



* Gestão de Negócios - Aceleração.



A Escola de Startup é uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF). São 70 vagas por turma e, para participar, os alunos precisam morar em Maricá.



Início das aulas



Os cursos são majoritariamente online, mas haverá uma solenidade inaugural presencial, no Galpão Tecnológico, em Inoã.

A primeira turma a iniciar aulas é a de Gestão de Negócios para Mulheres, no dia 16 de setembro. As interessadas têm até o dia 12 de setembro para se inscrever.



"Já temos quase 400 alunos formados nos cursos da Escola de Startup e do Edutech. Agora avançamos para uma nova fase, com cursos que buscam capacitar os empreendedores e negócios mais maduros, de forma a viabilizar seu crescimento e ganho de escala", explica o superintendente de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Codemar, Danilo Pitarello.



Inscrições



Para participar dos cursos é preciso cumprir alguns pré-requisitos. Para todos, é preciso ter comprovação de residência em Maricá. Para o curso de Gestão de Negócios Básico Mulheres basta ser mulher, ter 18 anos ou mais e nunca ter feito outro curso pela Escola de Startup de Maricá. Para os demais cursos é preciso ter 18 anos ou mais e ter pelo menos 70 horas de aulas na Escola de Startup de Maricá.



A seleção de alunos obedece critérios de ordem de inscrição e de maior idade. Todas as turmas estão com inscrições abertas. O procedimento é online e pode ser feito pelo site https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchlznsDnD0Iju5-cx92CeKrQ-PlGNwQFtIn0ziUuI7yh8HhA/viewform?usp=sf_ .Serviço



Escola de Startup de Maricá



Cursos de Gestão de Negócios e Aceleração de Negócios



Inscrições pelo formulário https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchlznsDnD0Iju5-cx92CeKrQ-PlGNwQFtIn0ziUuI7yh8HhA/viewform?usp=sf_ .