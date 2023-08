Alunos do Sesi-SG são aprovados em Universidade de Portugal

Três alunos da Escola Firjan SESI São Gonçalo foram aprovados na Universidade de Bragança, em Portugal. Eduardo Andrade da Conceição, Cristian Valente Monteiro e Lucas Brasil dos Santos, ambos de 18 anos, hoje cursam engenharia mecânica.

Os estudantes, que são moradores de São Gonçalo, foram concluintes do Ensino Médio no SESI, que é o Serviço Social da Indústria e faz parte da FIRJAN que é a Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro.

"Ver nossos estudantes alçando voos altos nos enche de orgulho e sensação do dever cumprido, principalmente porque o propósito da Firjan é transformar a vida das pessoas, e aí estão nossos três meninos mostrando isso! Eles tiveram uma trajetória linda na Escola Sesi São Gonçalo e onde eles chegaram certamente é fruto da dedicação, disciplina e paixão por aprender e se desenvolver. Eles encontraram aqui na Escola a oportunidade e aproveitaram! Com certeza, eles brilharão muito nessa trajetória. Orgulho para a Escola Firjan Sesi, orgulho para São Gonçalo", declarou a diretora do Sesi, Marcília Picanço.



A Escola, que fica na Rua Dr. Nilo Peçanha, 134, no Centro de São Gonçalo, é gratuita e oferece ensino médio com curso técnico do SENAI para alunos concluintes do 9º ano do ensino fundamental, a partir de 14 anos. O ingresso se dá por meio de processo seletivo, em que realizam uma prova. O curso faz parte do Programa de Gratuidade e anualmente é realizado um edital público.

"O nosso Ensino Médio tem foco na aprovação do Enem, principalmente nos cursos de Engenharia. Com a nota do Enem, nossos três alunos se inscreveram para a vaga na Universidade de Bragança, num programa que aceita o acesso através dessa nota. Aqui na Escola eles foram competidores de Robótica e conquistaram prêmios diversos nessa área, que é um outro trabalho significativo que realizamos com os nossos alunos, e abrange não somente a construção e programação de robôs, mas a pesquisa científica, trabalho de equipe e resolução de problemas", contou Marcília.

"Todo o processo seletivo para se inscrever na faculdade em Portugal começou no início do ano passado, quando tínhamos 17 anos. Porém, nossa aprovação só saiu em junho/julho, quando já tínhamos completado 18. Fomos aprovados no Instituto Politécnico de Viseu e no Instituto Politécnico de Bragança. Hoje nós três estamos morando e estudando em Bragança, no interior de Portugal", disse Eduardo Andrade da Conceição, um dos estudantes aprovados.

Os três alunos estão hoje, no país europeu, também envolvidos em projetos científicos e iniciando um estudo para implementar a robótica de competição, na categoria em que eles foram campeões aqui no Brasil, que é uma competição internacional.

"Eu particularmente só entrei no Sesi por causa da robótica. Um amigo meu tinha me indicado e quando fui me inscrever e conheci eu tive certeza que queria estudar lá. A robótica me abriu muitas oportunidades e mostrou tudo que eu poderia fazer além da escola. O Sesi sempre nos apoiou de uma forma extraordinária. Para ir para Portugal nós três precisávamos de documentos urgentes e eles fizeram de tudo para ajudar. Não teríamos conseguido sem a escola", declarou Eduardo.



O estudante também conta sobre a importância das competições e da experiência adquirida ao longo desses anos, na vivência diária do curso.

"Todas as olimpíadas e torneios de robótica que participamos, contaram muito para a nossa aprovação na Universidade em Portugal. A diretora Marcília e os professores são fantásticos e sempre nos ajudaram. O Sesi foi tão importante que inclusive o meu irmão entrou para a escola, querendo seguir meus passos na robótica. Costumamos dizer que éramos uma pessoa antes do SESI e somos outra depois. É uma escola que você entra e nunca mais se desgruda", concluiu o estudante de engenharia mecânica.

Os estudantes durante uma competição de robótica, com a equipe de competição do SESI | Foto: Divulgação

Inscrições



A partir do mês de outubro é publicado um edital público, com todas as informações sobre o processo de inscrição, que é feita pela internet.

O ingresso se dá por meio de processo seletivo, em que os estudantes realizam uma prova.

