Grupo GR tem vagas abertas no Rio

O Grupo GR está com inscrições abertas para selecionar profissionais para vagas na área de segurança patrimonial e serviços: 1 para bombeiro socorrista, 1 para vigilante e outra para porteiro. Na cidade de Maricá, o grupo também oferece 1 vaga para porteiro.

Os candidatos selecionados receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado. O Grupo GR dá ainda treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento profissional. As informações sobre as vagas e orientações para se candidatar estão no site oficial da empresa (www.grupogr.com.br), no ícone Trabalhe Conosco.

A empresa, que tem mais de 200 vagas de emprego este mês em todo o Brasil, não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico. A candidatura é realizada somente pelo site, sem custo para participação nos processos seletivos, por meio de plataforma digital.