Centro Comunitário do Jardim Catarina oferta cursos profissionalizantes

O Centro Comunitário do Jardim Catarina (CCJC), em parceria com o Projeto Inclusão Social (PIS), está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional nas áreas da saúde e beleza criativa. Todos os sete cursos ofertados têm duração de três meses e certificado.

Os interessados podem se formar nas seguintes especializações: manicure; designer de sobrancelhas; extensão de cílios; trancista; cuidador de idosos (estágio garantido); estética; barbeiro. As aulas acontecerão uma vez por semana.

A matrícula custa R$ 19,90 e a mensalidade será cobrada em três parcelas de R$ 39,99. Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas através do e-mail do Projeto Social Inclusão (projetosocialinclusao@gmail.com) ou dos telefones (21) 97910-1022 ou (21) 97022-7633.