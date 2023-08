Última semana de inscrições para curso gratuito de Teatro em Niterói

A próxima sexta-feira, 25, será último dia para as inscrições na 3ª edição do curso de teatro gratuito “O épico em nós 3”. O projeto irá sortear 30 bolsas de incentivo e de permanência para artistas de baixa renda da cidade. O curso, que é financiado pela secretaria das Culturas de Niterói, acontecerá de setembro a dezembro, no Teatro Popular Oscar Niemeyer. As inscrições serão feitas pelo formulário eletrônico bit.ly/epico-em-nos3.

Podem se inscrever no o curso pessoas com ou sem experiência no teatro, com idade acima de 18 anos. Serão ofertadas 30 bolsas para os alunos que cumpram mais de 75% da carga horária mensal do curso. As aulas acontecerão às segundas, terças e quartas-feiras, às 19h.

O curso tem o objetivo de promover o estudo e exercício da linguagem teatral para atores iniciantes e com experiências anteriores na área. Idealizadores do projeto, os artistas Dárdana Rangel, Denilson Graco e Fabio Fortes estão animados com a oportunidade de fomentar e movimentar a Cultura em Niterói.

“É bastante gratificante e empolgante ofertar aos artistas de Niterói um curso gratuito, de excelência, na própria cidade. Entendemos o poder de transformação que esse projeto traz em sua base social e sabemos que será um aprendizado incrível. Gostaríamos de agradecer à secretaria das Culturas de Niterói por financiar o curso e apoiar o teatro e os brilhantes artistas locais.”, disse Fabio Fortes, idealizador do curso.

Serviço:

Inscrições: bit.ly/epico-em-nos3

Data: até 25 de agosto

Curso para maiores de 18 anos

Dúvidas: tepiconit@gmail.com