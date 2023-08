Senac RJ oferece 2.355 vagas em cursos de capacitação profissional gratuita no 2º semestre do ano

O Senac RJ abre mais oportunidades de qualificação profissional na capital do Rio e interior do estado, neste 2º semestre de 2023, através do Programa Senac de Gratuidade (PSG). São 2.355 vagas em cursos nas áreas de turismo, hotelaria, eventos, saúde e bem-estar, beleza, logística, administração, tecnologia e gastronomia, com aulas a partir de 3 de julho em diversas unidades: Faculdade Senac, Barra da Tijuca, Botafogo, Bonsucesso, Campo Grande, Centro, Copacabana, Irajá, Madureira, Riachuelo, Niterói, Nova Iguaçu, Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Cabo Frio, Campo Grande, Campos, Itaperuna, Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda. Os interessados devem se candidatar pelo link https://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx.

Com objetivo de assegurar a possibilidade de qualificação e geração de renda, o Senac RJ passou a oferecer auxílio-transporte a todos os alunos matriculados no PSG, programa que atende pessoas com renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos. Foram mais de 6 mil alunos beneficiados já na implantação do auxílio, em abril.

O Programa Senac de Gratuidade foi criado para atender às pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho, oferecendo cursos de educação profissional, com auxílio-transporte incluso, para diminuir o índice de evasão de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Podem participar do PSG os alunos matriculados ou egressos (ex-alunos) da educação básica, além de trabalhadores empregados e/ou desempregados. Serão matriculados os primeiros classificados de cada curso com a documentação completa (cópias de RG, CPF e comprovante de residência), que atendam os requisitos do curso e do PSG. O regulamento está disponível no portal de inscrição.

Há 77 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.



Serviço:

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Informações e formas de inscrição: https://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx



Faculdade Senac RJ: Rua Santa Luzia, 735 - 2º andar – Centro (Cinelândia)

Programação em Python| Início: 11/09

Análise de dados com Power Bi|Início: 23/09

Organizador de eventos | Início: 03/10

Informática fundamental | Início: 03/10

Programação em PHP | Início: 04/10



Rotinas do departamento fiscal | Início: 12/09



Desenvolvedor back-End Java | Início: 24/10

Desenvolvedor Back-End .net | Início: 23/10

Assistente de logística | Início: 30/08

Formação - Programação Java | Início: 23/10

Design gráfico digital | Início: 13/09

Técnico em logística | Início: 30/08

Formação em departamento pessoal | Início: 20/09

Técnico em administração | Início: 16/08





Senac Angra dos Reis: Rua Dr. Carlos Amaral Brasil, 50 - Balneário

Organizador de Eventos | Início: 22/08

Senac Barra da Tijuca: Avenida das Américas, 3.959

Designer de Games | Início: 26/09

Designer Gráfico Digital | Início: 12/09

Cake Design | Início: 28/08

Prática de Jardinagem | Início: 26/09

Técnico em Administração | Início: 25/09

Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria | Início: 21/08

Cozinheiro| Início: 22/08

Cozinheiro| Início: 04/10





Senac Barra do Piraí: Rua José Alves Pimenta, s/nº - Matadouro

Assistente Administrativo | Início: 21/08

Senac Barra Mansa: Rua Luiz Ponce, 103 - Centro

Estoquista | Inícios: 04/09

Assistente Administrativo | Início: 04/09

Técnico em logística | Início: 18/09

Senac Conceição Bonsucesso: Rua Dona Isabel, 700

Cuidador de Idoso| Início: 25/09

Técnico em Logística| Início: 18/09

Técnico em Enfermagem| Início: 04/09

Técnico em Enfermagem| Início: 11/09

Técnico em Enfermagem| Início: 23/10

Senac Botafogo: Rua Bambina, 107

Recepção de Hotéis: Operação e Procedimentos| Início: 17/10

Cuidador de Idoso| Início: 16/10

Técnico em Guia de Turismo | Início: 21/08

Técnico em Massoterapia | Início: 28/08

Desenvolvedor Back-End .Net | Início: 18/09

Informática Fundamental | Início: 23/09

Análise de Dados com Power Bi | Início: 26/09

Técnico em Administração | Início: 21/08

Técnico em Administração | Início: 28/08

Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria | Início: 23/09

Técnico em Enfermagem| Início: 18/09

Design Gráfico Digital | Início: 19/08

Design Gráfico Digital | Início: 11/09



Senac Cabo Frio: Avenida Teixeira e Souza, 31 - Centro

Informática Fundamental | Início: 19/08

Cabeleireiro | Início: 12/09



Senac Campo Grande: Rua Barcelos Domingos, 58

Assistente administrativo | 14/08

Recepção de Hotéis: Operação e Procedimentos| Início: 19/10

Reflexologia Podal| Início: 19/08

Auriculoterapia| Início: 19/08

Auriculoterapia| Início: 25/08

Práticas de Jardinagem | Início: 12/09

Preparo de Massas Frescas e Recheadas | Início: 25/08

Consultoria de Imagem | Início: 25/08

Preparo de Pizzas | Início: 12/09

Análise de dados com Power Bi | Início: 17/10

Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria | Início: 19/08

eSocial: do Cadastro à Transmissão | Início: 16/10

Primeiros Socorros| Início: 23/09

Primeiros Socorros| Início: 28/10

Programação em Python| Início: 25/09

Cake Design | Início: 15/09

Desenvolvedor Back-End .Net | Início: 17/10

Cabeleireiro | Início: 12/09

Maquiador | Início: 23/08

Informática Fundamental | Início: 23/09

Design Gráfico Digital | Início: 19/08

Técnico em Administração| Início: 11/09

Técnico em Estética| Início: 21/08





Senac Campos: Rua Cora de Alvarenga, 151 - Parque Leopoldina

Modelista | 18/09

Técnico em Logística | Início: 02/10

Técnico em Administração| Início: 23/10

Cabeleireiro | Início: 10/10

Preparo de Pizzas | Início: 05/09

Técnico em Estética| Início: 02/10

Maquiador | Início: 30/09

Cozinheiro| Início: 10/10

Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica| Início: 02/10

Técnico em Enfermagem| Início: 02/10

Informática Fundamental | Início: 02/09

Informática Fundamental | Início: 23/10

Barbeiro | Início: 04/09

Técnico em Segurança do Trabalho| Início: 21/08



Senac Copacabana: Rua Pompeu Loureiro, 45

eSocial: do Cadastro à Transmissão | Início: 16/09

Técnico em Logística| Início: 02/10

Recepcionista em Meios de Hospedagem | Início: 29/08

Programação em Python| Início: 18/09

Rotinas do Departamento Fiscal | Início: 29/08

Assistente Administrativo | Início: 30/08

Técnico em Massoterapia | Início: 20/09

Técnico em Administração | Início: 25/09

Formação em Departamento Pessoal | Início: 28/08

Cabeleireiro | Início: 11/09

Departamento Pessoal na Prática: Admissão, Demissão e Benefícios| Início: 16/09

Análise de dados com Power Bi | Início: 16/09

Modelista | 31/08

Modelista | 31/10

Técnico em Estética | Início: 20/09

Costureiro| Início: 24/08

Barbeiro | Início: 10/10

Locutor - Apresentador - Animador | Início: 21/09

Formação - Programação Java | Início: 28/08

Informática Fundamental | Início: 02/09

Consultoria de Imagem | Início: 26/08

Operador de Áudio | Início: 21/08

Camareira - Técnicas de Limpeza e Arrumação | Início: 19/08



Senac Irajá: Rua Cora de Alvarenga, 151 - Parque Leopoldina

Análise de Dados com Power Bi | Início: 22/08

Informática Fundamental | Início: 11/11

Cozinheiro | Início: 13/09



Senac Itaperuna: Avenida Presidente Dutra, 527 - Cidade Nova

Cabeleireiro | Início: 30/10



Senac Macaé: Avenida Presidente Dutra, 527 - Cidade Nova

Assistente de logística | Início: 05/10

Técnico em Administração | Início: 04/09



Senac Madureira: Rua Ewbank da Câmara, 91 - Madureira

Preparo e Serviço de Coquetéis| Início: 28/10

Cuidador de Idoso| Início: 12/09

Cabeleireiro | Início: 16/10

Técnico em Podologia | Início: 04/09

Maquiador | Início: 17/10

Técnico em Estética | Início: 25/09

Técnico em Massoterapia | Início: 25/09

Técnico em Massoterapia | Início: 02/10

Técnico em Massoterapia | Início: 06/11

Técnico em Administração| Início: 11/09

Confeiteiro| Início: 06/11





Senac Marechal Floriano (Centro): Av. Marechal Floriano, 6 - Centro

Desenvolvedor Back-End .Net | Início: 05/09

Organizador de eventos | Início: 20/09

Programação em PHP | Início: 04/09

Simples Nacional na Prática | Início: 05/09

eSocial: do Cadastro à Transmissão | Início: 17/10

Apuração de Tributos Federais, Estaduais e Municipais | Início: 23/09

Consultoria de Imagem | Início: 03/10

Programação em Python| Início: 20/09

Modelagem Infantil | Início: 02/09

Técnico em Logística | Início: 18/09

Desenvolvedor Back-End Java | Início: 03/10

Sped Fiscal ICMS| Início: 16/10

Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria | Início: 05/09

Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria | Início:12/09

Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria | Início: 26/09

Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria | Início: 07/10

Análise de Dados com Power Bi | Início: 12/09

Análise de Dados com Power Bi | Início: 18/09

Análise de Dados com Power Bi | Início: 07/10

Informática Fundamental | Início: 11/09

Reflexologia Podal| Início: 23/09

Barbeiro | Início: 05/09



Senac Niterói: Rua Almirante Teffé, 680 - Centro

Consultoria de Imagem | Início: 16/10

Barbeiro | Início: 11/10

Departamento Pessoal na Prática: Rotina de Documentos e Processos | Início: 01/09

Programação em PHP | Início: 05/10

Formação .Net | Início: 09/10

Assistente de Logística | Início: 28/08

Departamento Pessoal na Prática: Legislação e Cálculo da Folha de Pagamento| Início: 06/10

Departamento Pessoal na Prática: Admissão, Demissão e Benefícios |Início: 01/09

Programação em Python | Início: 04/10

Maquiador | Início: 21/10

Assistente Administrativo | Início: 04/10



Senac Nova Friburgo: Avenida Alberto Braune, 135 / Galeria Suíça, loja 7 - Centro

Recepcionista em Meios de Hospedagem| Início: 30/10

Técnico em Administração | Início: 09/10

Assistente Administrativo | Início: 12/09

Assistente Administrativo | Início: 03/10

Cabeleireiro | Início: 11/09



Senac Nova Iguaçu: Rua Coronel Carlos Matos, 86 - Centro

Organizador de eventos| Início: 09/10

Micropigmentador | Início: 05/09

Rotinas do Departamento Fiscal |Início: 11/11

Porteiro e Vigia |Início: 18/09

Programação em Python | Início: 18/09

Ventosaterapia e Moxabustão| Início: 04/09

Designer de Games| Início: 12/09

Assistente Administrativo | Início: 25/09

Modelagem Infantil | Início: 26/09

Cuidador de Idoso | Início: 28/08

Primeiros Socorros | Início: 02/09

Formação em Departamento Pessoal| Início: 18/09

Costureiro| Início: 28/09

Informática Fundamental | Início: 02/09

Informática Fundamental | Início: 18/09

Informática Fundamental | Início: 21/10

Maquiador | Início: 11/09

Cabeleireiro | Início: 18/09

Barbeiro | Início: 22/08

Técnico em Enfermagem| Início: 19/09

Técnico em Logística| Início: 23/08

Técnico em Logística| Início: 28/08

Design Gráfico Digital| Início: 05/09

Análise de Dados com Power Bi | Início: 02/09

Análise de Dados com Power Bi | Início: 04/09

Técnico em Administração | Início: 28/08

Técnico em Administração | Início: 04/09

Técnico em Administração | Início: 11/09



Senac Petrópolis: Rua Alfredo Pachá, 26 - Centro

Apuração de Tributos Federais, Estaduais e Municipais| Início: 21/10

Consultoria de Imagem | Início: 16/10

Design Gráfico Digital| Início: 05/09

Assistente Administrativo |Início: 04/09

Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria | Início: 19/08

Maquiador | Início: 04/09

Formação - Programação Java | Início: 04/09

Preparo de Massas Frescas e Recheadas | Início: 02/09

Análise de Dados com Power Bi | Início: 19/09

Informática Fundamental | Início: 04/09

Primeiros Socorros | Início: 21/10

Cozinheiro | Início: 04/09

Técnico em Estética | Início: 04/09



Senac Resende: Rua Sarquis Jose Sarquis, 80 - Jardim Jalisco

Práticas de Jardinagem | Início: 12/09

Assistente Administrativo | Início: 18/09



Senac Riachuelo: Rua 24 de maio, 543

Práticas de Trabalho da Manicure e Pedicure| Início: 12/09

Operador de Câmera | Início: 05/09

Técnico em Logística | Início: 11/09

Cake Design | Início: 21/10

Informática Fundamental | Início: 16/09

Técnico em Segurança do Trabalho| Início: 23/10

Técnico em Administração | Início: 21/08

Design Gráfico Digital | Início: 16/09

Preparo e Serviço de Coquetéis| Início: 29/08

Preparo de Massas Frescas e Recheadas| Início: 15/09



Senac Rio das Ostras: Rua Rio de Janeiro, s/nº - Extensão do Bosque

Preparo e Serviço de Coquetéis| Início: 12/09

Preparo de Pizzas | Início: 19/09

Preparo de Pizzas | Início: 13/10

Cake Design | Início: 11/09

Cake Design | Início: 03/10

Preparo de Massas Frescas e Recheadas| Início: 22/08



Senac Santo Antônio de Pádua: Rua Anacleto Alvim Padilha, 243 - Centro

Barbeiro | Início: 28/08

Cabeleireiro | Início: 13/09

Maquiador | Início: 06/10



Senac Teresópolis: Rua Alice Quintella Maurici Regadas, 66 - Várzea

Técnico em Design de Interiores| Início: 09/10

Técnico em Guia de Turismo | Início: 04/09

Técnico em Administração | Início: 04/09

Manicura e Pedicure | Início: 04/09

Técnico em Estética | Início: 29/08

Técnico em Segurança do Trabalho | Início: 04/09

Técnico em Enfermagem | Início: 04/09

Técnico em Enfermagem | Início: 28/08



Senac Três Rios: Rua 15 de Novembro, 600 - Centro

Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria| 24/08

Cabeleireiro | Início: 26/09

Senac Volta Redonda: Rua Gov Luiz Monteiro Portela, 251 - Aterrado

Assistente Administrativo | Início: 25/09

Assistente de Logística | Início: 04/09

Reflexologia Podal | Início: 21/08