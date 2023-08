Seminário em Itaboraí discute 'Proteção social e primeira infância' na próxima quinta-feira (24)

Seminário acontece no salão de eventos do vera Gol Club - Foto: Divulgação

Seminário acontece no salão de eventos do vera Gol Club - Foto: Divulgação

A discussão sobre a Proteção Social e Primeira Infância será pauta do Seminário do Projeto Tecendo Redes na Primeira Infância, desenvolvido nos municípios de São Gonçalo e Itaboraí através da parceria entre a organização social Movimento de Mulheres e a Petrobras, para o enfrentamento de violências domésticas e sexuais que vitimiza crianças na faixa etária de 0 a 6 anos de idade.

Entre o segundo semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2023, o projeto registrou mais de 150 crianças de 0 a 6 anos em situação de suspeita e/ou confirmação de violências englobando os dois municípios, mas também uma grande fragilidade dos cuidadores sobre como agir e proteger nessas situações.

Sendo assim, o Seminário “Proteção Social e Primeira Infância: Junt@s para o cuidado de nossas crianças”, que será realizado na próxima quinta-feira (24), no salão de eventos do Vera Gol Club, localizado em Itaboraí, será uma oportunidade para que os munícipios, gestores, profissionais, atrizes e atores do sistema de garantia de direitos da criança de São Gonçalo e Itaboraí, possam conhecer a realidade em relação aos cuidados necessários para a prevenção de violências e promoção de direitos de crianças e tecer redes de cuidados e proteção social.



"Uma primeira infância bem vivida, permite que a criança desenvolva ao máximo suas potencialidades, o que gera um círculo virtuoso para a sociedade: melhora a educação, a saúde pública, a segurança e a economia, pois contribui para quebrar ciclos de pobreza. 90% das conexões cerebrais são formadas até os seis anos de idade. É quando o cérebro mais precisa de estímulos sociais, intelectuais, afetivos e físicos. No entanto, muitas crianças na primeira infância são vítimas de violências domésticas e sexuais", disse a psicóloga Cristiane Pereira, que é coordenadora do projeto.

A psicóloga também explica sobre o 'Marco Legal da Primeira Infância', que é uma lei que cria uma série de programas, serviços e iniciativas voltados à promoção do desenvolvimento infantil.

"Parece não caber na nossa imaginação que crianças tão pequenas possam de fato estar expostas a experiências tão prejudiciais à sua existência, sobretudo em seus lares e vínculos familiares. No entanto, somos afetados diariamente por essa realidade tão dura e angustiante, em nossos fazeres profissionais, em nossa convivência social, através das redes e mídias digitais. O Marco Legal defende que a primeira infância seja, de fato, tratada como prioridade nas intervenções de políticas, serviços e programas governamentais. Uma das inovações da lei é orientar a normatização das políticas públicas por meio do cuidado integral e integrado com a criança, desde a concepção até os 6 anos de idade", declarou Cristiane.

O projeto Tecendo Redes na Primeira Infância, desenvolvido com a parceria da Petrobras nos municípios de Itaboraí e São Gonçalo no Rio de Janeiro, tem realizado ações de combate às violências domésticas e sexuais na Primeira Infância, compreendendo que criança feliz é criança livre de violências.

Flyer do evento | Foto: Divulgação

Entre o segundo semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2023, foram registrados nos núcleos de atendimento (os NEACAs São Gonçalo e Itaboraí) a chegada de mais de 150 crianças com idades entre zero a seis anos, em situação de suspeita ou confirmação de violências, com prejuízos consideráveis para o desenvolvimento. Contudo, ainda foi verificado que havia pouca discussão e visibilidade da temática envolvendo a primeiríssima (0 a 3 anos de idade) e a primeira (4 a 6 anos de idade) infância.

O evento é gratuito, mediante a inscrição prévia através do link: https://www.movimentomulheres.com.br/seminario, com vagas limitadas. O espaço Vera Gol Club conta com estacionamento gratuito, área de lazer infantil e salão climatizado.

Na programação, haverá atração musical, coffeebreak, apresentação dos resultados do projeto realizado em dois anos, que inclui números dos atendimentos especializados e interdisciplinares dos NEACAs São Gonçalo e Itaboraí. Como palestrante, o evento conta com a Mestre em Serviço Social, gestora do Movimento de Mulheres e idealizadora do Projeto Tecendo Redes na Primeira Infância, Marisa Chaves, com o tema Proteção Social e Primeira Infância.

Serviço:

Data: 24 de agosto

Horário: 10h às 13h

Local: Espaço Vera Gol Esporte e Lazer - Avenida 22 de Maio, 3428, Outeiro das Pedras, Itaboraí - Rio de Janeiro.

Entrada gratuita. Inscrições no site: https://www.movimentomulheres.com.br/seminario

Essa é uma realização do Movimento de Mulheres em São Gonçalo em parceria com a Petrobras.

Núcleos de Atendimento:

NEACA São Gonçalo: Rua Rodrigues da Fonseca, 201, Zé Garoto, São Gonçalo, RJ.

Telefone: 21 2606-5003/ 98464-2179

Email: movimentomulheres.mmsg@gmail.com

NEACA Itaboraí: Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade, Itaboraí, RJ.

Telefone: 21 98900-4246

Email: tecendoredesnaprimeirainfancia@gmail.com

Site: movimentomulheres.com.br

Redes Socias: Instagram - @tecendoredesnaprimeirainfancia

Facebook – Tecendo Redes na Primeira Infância