Motorista de uber baleado em SG faz vaquinha para ajudar em sua recuperação

O motorista de uber Evandro Santos de Lima, de 38 anos, morador do Vila Lage, em São Gonçalo, foi baleado no último dia 12, tendo como consequência a fratura exposta da tíbia. Impossibilitado de trabalhar por no mínimo seis meses, tempo em que vai realizar o tratamento, com medicamentos e fisioterapia. Evandro decidiu criar uma "vaquinha" para ajudá-lo nesse processo de recuperação.



Para doar basta acessar este link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-remedios-e-reparo-do-veiculo?utm_campaign=whatsapp&utm_content=3960261&utm_medium=website&utm_source=social-shares

"Vai ser bem difícil esse período, pois estou sem fonte de renda alguma", declarou Evandro.

Sobre o caso



De acordo com relatos de Evandro, ele estava de carro, parado na Avenida Lúcio Tomé Feteira, no bairro Vila Lage, por volta das 12h30.

"Quando vi que o fluxo de carro sentido contrário diminuiu, eu joguei à esquerda. Foi quando apareceu este cidadão já na contramão e quase colidimos. Ele xingou meia dúzia de palavrões e sacou arma, já atirando em minha direção, e depois fugiu".

Evandro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

"Tive fratura exposta da tíbia, pois a bala atravessou a porta do carro e logo depois atravessou a minha perna esquerda. Passei por duas cirurgias e tive alta há dois dias atrás", declarou o motorista de uber.

Evandro também conta que policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar foram até o hospital no mesmo dia em que deu entrada no local e que lá mesmo realizou o boletim de ocorrência.

Evandro é casado, tem dois filhos e afirma que precisa de qualquer ajuda possível para custear os gastos com medicamentos.

"Eu nem consigo alugar o carro para outra pessoa poder trabalhar, pois o veículo foi alvejado e vai precisar de reparos".

