Maricá: Bilhete Único Universitário terá recadastramento de 21/08 a 04/09

A Prefeitura de Maricá promove de 21/08 a 04/09 o recadastramento dos 5.220 beneficiários do Bilhete Único Universitário. Não haverá atendimento presencial. A atualização dos dados será realizada somente no site do programa (https://bilheteuniversitario.marica.rj.gov.br/). No portal, os estudantes precisam acessar a página restrita, com login e senha, e anexar os documentos solicitados.

É importante destacar que após o dia 4 de setembro o sistema será fechado, impossibilitando o envio de documentos após essa data. “Quem não atualizar os dados nesse período perde o benefício”, afirma o secretário de Assistência Social, Thiago Ribeiro.

Com 11 anos de existência, o programa municipal chegou a 5.220 estudantes de cursos técnicos e de faculdades, incluindo alunos do programa Passaporte Universitário. O valor da carga mensal transferida para o cartão varia de acordo com a frequência de cada aluno. Atualmente, o programa atende moradores que estudam em 40 instituições de ensino superior e 20 de cursos técnicos nas cidades de Araruama, Itaboraí, Macaé, Maricá, Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Saquarema e Teresópolis.

Documentação necessária para o recadastramento

- RG e CPF;

- Comprovante de residência atualizado (luz, água, telefone fixo ou gás) em nome do próprio aluno ou de seus pais. Em caso de aluguel, necessário anexar o contrato de locação. Caso resida com terceiros é preciso que o mesmo redija uma declaração de residência afirmando que o estudante reside no imóvel e enviar um dos comprovantes citados acima e o RG.

- Comprovante de rendimentos atualizado: contracheque, carteira de trabalho, declaração de autonomia, extrato benefício INSS ou NIS para que possa ser realizada a atualização de renda no sistema da Riocard Mais/ SETRANS.

- Declaração de Matrícula atualizada 2023/2 assinada e carimbada pelo(a) coordenador(a) de curso ou assinatura digital (original)

- Grade Curricular atualizada 2023/2, com os dias de aula semanal e o nome do estudante, assinada e carimbada pelo(a) coordenador(a) de curso ou assinatura digital (original).