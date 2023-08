Tiroteio deixa cachorro baleado na Zona Oeste do Rio

Um cachorro foi baleado durante um tiroteio no Morro do Jordão, na Taquara, Zona Oeste do Rio, durante a última quarta-feira (16/08). O animal de estimação, da raça shih-tzu, estava na varanda do apartamento onde vive com os tutores quando foi atingido no quadril por uma bala perdida.

Apelidado "Duque", o cãozinho foi atingido por um disparo de fuzil, segundo relatos. Ele socorrido a uma unidade veterinária para receber cuidados e precisou ser internado. Apesar disso, seu estado de saúde é estável e ele não corre perigo de vida. A foto do animal recebendo cuidados médicos viralizou nas redes sociais na última quarta (16/08).

O final da tarde e início da noite foi marcado por intensas trocas de tiro na região do Jordão, que vem enfrentando tiroteios desde o final de semana. Moradores afirmam que o motivo para os confrontos armados é a disputa de interesses entre milicianos e integrantes da organização que gere o tráfico de drogas na região.

A Polícia Militar afirmou ter reforçado o policiamento no Morro nesta quinta-feira (17/08). Até o momento, não há relatos de conflitos na região hoje.