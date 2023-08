Motorista atropela um homem e é detido em Tanguá

Um motorista foi detido após dirigir com habilitação em condição irregular, atropelar um homem em Tanguá e fugir na noite da última terça-feira (15/08). O acidente aconteceu na rodovia BR-101. Depois de atingir a vítima, o acusado teria deixado o local e se escondido em uma região de mata próximo a outra rodovia, a RJ-104, em Rio Bonito.

Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente ou estado de saúde do homem atropelado. A vítima foi encontrada ferida e caída na pista. Policiais do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) foram acionados ao local, mas não encontraram o condutor lá. Com informações a respeito do veículo que conduzia, eles iniciaram as buscas na região.

Ele foi localizado perto da RJ-104. Seu carro estava com a parte frontal bastante afetada pela batida. aos agentes, ele confessou que havia atropelado alguém e fugido. Também foi constatado, no local, que sua Carteira Nacional de Habilitação estava vencida.



Por conta disso, o homem foi levado à 73ª DP (Neves), depois de registros da ocorrência na unidade local da Polícia Civil, a 70ª DP (Tanguá). Contra ele foi cumprido uma mandado, mas o homem não chegou a ficar preços e foi liberado para responder sobre o caso em liberdade.