Fundação Mudes oferece 409 vagas de estágio e jovem aprendiz com bolsas até R$ 2 mil

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 409 vagas para os níveis superior (267), médio (88) e técnico (54). O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis e Marketing. Ainda há vagas para cursos como Letras, Engenharia, Relações Interacionais, Direito, Gastronomia, Informática, Sistemas de Informação e muito mais.

Leia mais:

➣ 'Machu Picchu de Niterói': onde a história se une ao lazer

➣ Espaço para trilhas e apreciação da natureza: conheça o Parque da Cidade!

Há, também, 23 vagas CLT para Pessoas com Deficiência (PcD).

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos são realizados de maneira remota, por meio do site.

Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, envie um e-mail para contato@mudes.org.br.