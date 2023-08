MPF/RJ abre 33º concurso de estágio em Direito

Dúvidas podem ser esclarecidas com a Seção de Estágio da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, pelo telefone - Foto: Divulgação

Dúvidas podem ser esclarecidas com a Seção de Estágio da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, pelo telefone - Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o concurso de seleção de estágio em Direito no Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. Os interessados devem fazer a pré-inscrição até o dia 25/08 pela internet (clique aqui)



Veja aqui o edital de abertura.



Todos os candidatos devem confirmar pessoalmente a inscrição entre os dias 4 e 6/10, na sede da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. A prova terá questões objetivas e subjetivas e tem data prevista para o dia 3/9

O estágio será realizado em atividades correlatas ao curso de formação, com duração de 20 horas semanais. O Programa de Estágio do MPF oferece bolsa de R$ 976, auxílio-transporte no valor de R$ 11 por dia estagiado presencialmente, seguro contra acidentes pessoais e termo de realização de estágio ao final. A carga horária é de 20 horas semanais.





Para concorrer, é preciso estar matriculado em uma das instituições de ensino superior conveniadas com o Ministério Público Federal (veja no Anexo I do edital), já ter concluído pelo menos o 4º semestre e se formar no primeiro semestre de 2024 . O edital prevê a reserva de 10% das vagas a pessoas com deficiência e ao Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais. A validade do processo seletivo é de seis meses, podendo ser prorrogado por uma vez, por igual período.



Dúvidas podem ser esclarecidas com a Seção de Estágio da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, pelo telefone (21) 3971-9494.