Programa 'Águas do Rio Com Você' estará em São Gonçalo até sábado

A ação Águas do Rio Com Você chegou nesta quinta-feira (10) à Praça do Gradim, em São Gonçalo, onde ficará até sábado (12), sempre das 9h às 12h. O objetivo da empresa é facilitar a renegociação de dívidas dos clientes, oferecendo condições especiais de parcelamento, atualizar dados cadastrais, entre outros serviços. A concessionária também disponibilizou no local o atendimento para pessoas surdas por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Na ocasião, profissionais da Águas do Rio também farão visitas em domicílios do bairro, sempre utilizando colete e crachá para facilitar a identificação e garantir a segurança dos consumidores. Esses funcionários carregam maquininha de débito e crédito personalizada com logo da empresa, e serão solicitadas informações como carteira de identidade, CPF, telefone e e-mail. Vale destacar que todas as informações são resguardadas seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Caso o cliente tenha demandas que não possam ser resolvidas no ato da visita, as informações serão redirecionadas para resolução das equipes operacionais da concessionária.

Serviço:

'Águas do Rio Com Você'

Data: 10 a 12 de agosto

Horário: 9h às 12h

Local: Praça do Gradim, no bairro Gradim, em São Gonçalo