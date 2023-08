Vai ao mercado? Compare os preços dos produtos da cesta básica da semana

A segunda semana de agosto chegou e com ela, algumas alterações, para mais e para menos, nos insumos básicos das cestas básicas, indispensáveis no dia a dia do consumidor brasileiro.

Em mais uma semana de pesquisa, OSG listou e comparou os valores dos produtos em três mercados do município, comparando-os com a pesquisa realizada na última semana, facilitando assim, as compras da população que procura pelo melhor preço.

Leia mais



➢ Cantora Preta Gil será homenageada com o 'Prêmio Dandara'

➢ Nome verdadeiro de Xamã foi escolhido por causa de 'Power Rangers'; saiba mais!

Em alta



Os produtos que se destacam como as maiores altas da semana no Guanabara estão, em sua grande maioria, no setor de Hortifruti. Alguns exemplos são o chuchu, com alta de 115% e a batata, com aumento de 19%.

No Mundial, o arroz segue em alta, pela segunda semana consecutiva, com aumento de 1%. A manteiga também se destaca, com alta de 16%. No setor de Hortifruti do mercado, os destaques de preço "salgado" são o tomate, com 66% acima da última semana, o chuchu e a batata, com 14% e 24% respectivamente.

Já no Assaí os produtos que representam as maiores altas da semana são: farinha de mandioca, com 23%, a manteiga, 19% e itens do setor de Hortifruti, com destaque para o chuchu, com alta de 92% e para a maçã benini, com 28%.

Em verde, os produtos que tiveram queda na inflação. Em vermelho, as altas na inflação e em amarelo, o melhor preço entre os três mercados | Foto: O São Gonçalo

Em verde, os produtos que tiveram queda na inflação. Em vermelho, as altas na inflação e em amarelo, o melhor preço entre os três mercados | Foto: O São Gonçalo

A dentista Renata Lopes, de 43 anos, frequentadora assídua do Guanabara, afirma que notou o aumento expressivo no setor de Hortifruti do mercado.

"Os legumes, verduras e frutas tiveram um aumento significativo. Costumo vir toda semana ao Guanabara e notei que na semana anterior os preços estavam muito melhores. Ainda bem que garanti bastante coisa e hoje não vou precisar gastar tanto com esses itens", garantiu a dentista.

Considerando a soma dos produtos da cesta básica, sem incluir os itens do setor de Hortifruti, o mercado com menor preço total continua sendo, em mais uma semana, o Assaí Atacadista, com R$ 108,88.

Em baixa

As notícias não são todas ruins e a reportagem separou, com detalhes, os itens dos três mercados pesquisados que tiveram queda nos preços de uma semana para outra.

No Guanabara, os produtos com maior redução nos preços são: feijão, cenoura e banana, com queda de 9%, 23% e 7%, respectivamente.

No Mundial, os destaques vão para o setor de Hortifruti: pimentão, cenoura e maçã, com redução de 11% nos dois primeiros itens e 9% para o terceiro.

Já no Assaí, os destaques positivos para o "bolso" do consumidor ficaram por conta do alface e da couve manteiga, com -50% cada, enquanto o alho e o tomate tiveram redução de 6% cada.

No Assaí, os destaques positivos para o "bolso" do consumidor ficaram por conta do alface e da couve manteiga, com -50% cada | Foto: O São Gonçalo

Para aproveitar a redução do preço da cenoura e o fim de semana que se aproxima, nada melhor que um bolo de cenoura para adoçar os dias de descanso.

Receita: Bolo de cenoura

Ingredientes:

Massa

- 1/2 xícara (chá) de óleo

- 3 cenouras médias raladas

- 4 ovos

- 2 xícaras (chá) de açúcar

- 2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

- 1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura

- 1 colher (sopa) de manteiga

- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó

- 1 xícara (chá) de açúcar

- 1 xícara (chá) de leite

Modo de preparo:

Massa

1- Em um liquidificador, adicione a cenoura, os ovos e o óleo, depois misture.

2- Acrescente o açúcar e bata novamente por 5 minutos.

3- Em uma tigela ou na batedeira, adicione a farinha de trigo e depois misture novamente.

4- Acrescente o fermento e misture lentamente com uma colher.

5- Asse em um forno preaquecido a 180° C por aproximadamente 40 minutos.

Cobertura

1- Despeje em uma tigela a manteiga, o chocolate em pó, o açúcar e o leite, depois misture.

2- Leve a mistura ao fogo e continue misturando até obter uma consistência cremosa, depois despeje a calda por cima do bolo.

Para aproveitar a redução do preço da cenoura e o fim de semana que se aproxima, nada melhor que um bolo de cenoura para adoçar os dias de descanso | Foto: Reprodução

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares