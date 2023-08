Tanguá oferece 150 vagas para diversos cursos profissionalizantes

São 50 vagas para o curso de eletricista predial, 50 para almoxarife de obras, 25 para montador e reparador de computadores e 25 para desenvolvedor de conteúdo no YouTube - Foto: Divulgação

A prefeitura do município de Tanguá, por meio da secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e através de convênio firmado com a Firjan e o Sistema S, que envolve diversas instituições tais como o Senai, Senac, Senar, Sesc e Sesi, acaba de abrir 150 vagas para cursos profissionalizantes em diversas áreas do mercado.



As inscrições tiveram início na última terça-feira, dia 08, e vão até o próximo dia 18.

São 50 vagas para o curso de eletricista predial, 50 para almoxarife de obras, 25 para montador e reparador de computadores e 25 para desenvolvedor de conteúdo no YouTube.



A idade mínima para as inscrições varia entre 16 e 18 anos de idade e a escolaridade vai do 7º ano do ensino fundamental até o fundamental completo. Para se inscrever, basta acessar o link disponibilizado nos canais de comunicação da prefeitura ou comparecer na sede da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (prédio da Faetec), situada à Rua Vereador Manoel Macedo, 1040 - Centro, e fazer a inscrição de forma presencial.



A documentação necessária para os maiores de 18 anos são: RG, CPF, comprovante de residência, de escolaridade e 3 fotos 3x4. Os menores de idade deverão levar também as cópias do RG e CPF dos responsáveis legais.