Rio tem, esta semana, 3.170 oportunidades de emprego e estágio

A Secretaria de Trabalho e Renda do estado disponibiliza, nesta semana, 1.846 vagas de emprego com carteira assinada, distribuídas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Norte e Serrana. Para quem está buscando estágio ou uma contratação como jovem aprendiz, há 1.324 oportunidades em todo o Rio de Janeiro, fruto de uma parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), totalizando 3.170 chances para a população fluminense.

A região Metropolitana é a que mais oferece vagas de emprego: são 1.171 posições e há salários de R$ R$ 5.280 para médico de saúde pública; R$ 3.960, para auxiliar de manutenção predial; e R$ 3.960 para professor de alemão. Existem chances também para motorista de ônibus urbano (15 vagas, em Vigário Geral), enfermeiro (10, para o bairro de Copacabana), mecânico de motor a diesel (5, em Vigário Geral) e supervisor de operações logísticas (2 para o bairro da Gamboa). Na mesma região, há ainda 616 atrativas oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD), com salários chegando a R$ 3.960, tais como: assistente social (23) supervisor de costura de vestuário (42), para eletrotécnico (10), e nutricionista (23).

Na região do Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 579 oportunidades, entre elas as de mecânico de manutenção hidráulica e mecânico de motor a diesel, sem necessidade de experiência, com salário de até R$ 5.280, no centro da cidade de Piraí. No bairro de Aterrado, em Volta Redonda, também há muitas chances: 100 para auxiliar de limpeza, 50 para encanador, 50 para mecânico montador, 50 para montador de andaimes, 50 para pedreiro, e 50 para soldador. Todas as vagas exigem o Ensino Fundamental completo e experiência.



Já na região Norte, as 12 vagas disponíveis são para PcDs, no centro de Macaé e com experiência: agente de portaria, auxiliar de limpeza e de escritório, pedreiro, e pedreiro de acabamento. Na região Serrana, todas as 84 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.320 a R$ 2.640)para funções como as de ajudante de farmácia, auxiliar administrativo, copeiro de hospital e jardineiro. Existe, ainda, uma vaga para chefe de cozinha, com salário de até R$ 3.960, no bairro Alto.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas são, em sua maioria, do setor de Serviços (74,6%), com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.604) e experiência anterior exigida. A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Uma parceria entre a secretaria e o CIEE resultou na oferta de 1.324 vagas de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz, sendo 691 para carreiras de Ensino Superior e 633 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.