Zuckerberg X Musk: Rivalidade entre bilionários poderá ser vista nos ringues

O que começou como uma piada devido à rivalidade entre as plataformas X, como agora se chama o Twitter, e Threads, nova criação da Meta, agora pode se tornar realidade. No último domingo (6), Mark Zuckerberg, dono da Meta, empresa que administra o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, e Elon Musk, dono do X, publicaram em suas redes que devem levar a rivalidade ao ringue no dia 26 de agosto.

Em sua conta pessoal no X, o bilionário Elon Musk anunciou: "A luta Zuck x Musk será transmitida ao vivo no X. Todos os lucros serão destinados a instituições de caridade para veteranos [de guerra].".

Logo em seguida, Mark Zuckerberg respondeu à provocação de Musk, mas dessa vez, em seu mais novo aplicativo: o Threads by Meta. Na publicação, Mark disse que estava "pronto a partir de hoje", e chegou a propor uma data para o confronto. "Propus fazer em 26 de agosto quando ele me desafiou, mas ele não respondeu", escreveu o empresário.

Zuckerberg sugeriu ainda que a transmissão não acontecesse na plataforma do concorrente, mas sim, em "uma plataforma mais confiável que realmente possa arrecadar fundos", disse.

A rivalidade entre os bilionários se consolidou com o lançamento da rede social Threads, em julho, que tem as mesmas características e funcionalidades da plataforma de Musk, que na época do lançamento ainda se chamava Twitter. De acordo com a Quiver Quantitative, o Threads, já acumula mais de 120 milhões de usuários.

Com opiniões e posicionamentos opostos, a ideia da luta surgiu de uma interação entre os bilionários. No final de junho, o dono do X publicou em sua rede: “pronto para uma luta na gaiola", se referindo aos ringues onde lutas de artes marciais mistas (MMA) são realizadas.

Em resposta, Mark, que é adepto das artes marciais e luta jiu-jitsu, publicou em seu Instagram, uma captura de tela da provocação do rival e escreveu “Envie-me o local”.

Agora, internautas se perguntam se a luta realmente irá acontecer no dia 26 de agosto, e fica o questionamento: quem ganha essa batalha?

Mark Zuckerberg ou Elon Musk?