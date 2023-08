Itaú e Bradesco apresentam instabilidade em seus sistemas digitais

Diversos clientes dos dois bancos usaram as redes sociais para reclamar por não conseguirem acessar suas contas pelo celular - Foto: Reprodução

Diversos clientes dos dois bancos usaram as redes sociais para reclamar por não conseguirem acessar suas contas pelo celular - Foto: Reprodução

Os bancos Itaú e Bradesco estão apresentando problemas em seus sistemas digitais. Ambos aplicativos e sites estão instáveis nesta segunda-feira (2).

Diversos clientes dos dois bancos usaram as redes sociais para reclamar por não conseguirem acessar suas contas pelo celular.

Para muitos usuários, não é possível digitar dados como o número da agência ou a senha. Aparece a seguinte mensagem: “Algo deu errado por aqui”.

De acordo com o site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços e plataformas on-line, o maior número de reclamações foi registrado por volta do meio-dia, com quase 400 registros.

Em resposta aos usuários nas redes sociais, o Bradesco informou que a área técnica responsável já foi acionada e está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível.

O banco pede aos clientes que utilizem outros canais de atendimento, entre os quais o Fone Fácil, o caixa eletrônico e o internet banking, ou que tentem acessar o aplicativo mais tarde.

Já o Itaú afirmou que está com instabilidade de origem interna em seus sistemas nesta segunda-feira (2) e que está trabalhando com urgência para que os sitemas sejam restabelecidos.