Partage abre posto para Campanha de doação de sangue em SG

Uma nova campanha de doação de sangue será realizada nesta terça (08), quarta (09) e quinta-feira (10) em São Gonçalo. O posto de coleta foi montado no Espaço do Conhecimento, no segundo andar do Partage Shopping, no Centro, e funcionará das 10 às 18 horas.



De acordo com Mário Sampaio, da GSH Banco de Sangue Serum, responsável pela campanha, um dos principais objetivos do movimento é contribuir para o equilíbrio dos estoques em várias hospitais, entre eles, o Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, e o João Batista Cáffaro, em Itaboraí.

Somente no ano passado, o Hospital Estadual Alberto Torres, unidade de referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no Estado do Rio de Janeiro, utilizou 8.653 bolsas de sangue em centenas de procedimentos e cirurgias.

Paralelamente, o Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, importante unidade de retaguarda no Estado, recorreu a 1.417 bolsas de sangue para completar protocolo de atendimento e salvar vidas.

Os organizadores acreditam que a corrente de solidariedade irá captar o maior número de bolsas possíveis nestes três dias de campanha, que consequentemente, ajudará a salvar centenas de vidas. Um doador pode salvar até quatro pessoas.



O posto de coleta montado no shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro, terá uma estrutura apropriada e segura, com equipes de recepção, triagem, e coleta. A meta é conseguir arrecadar cerca de 200 bolsas de sangue por dia.

O que é preciso para doar sangue?

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos precisam de alguns documentos para poder efetivamente doar e de assinaturas em formulários de autorização;

Pesar no mínimo 50kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação e RNE-Registro Nacional de Estrangeiro).