Frente fria muda o tempo no Rio; Confira a previsão para os próximos dias

Na terça-feira (8), a aproximação e a passagem de uma frente fria sobre o oceano vai deixar o tempo instável, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e previsão de chuva fraca a moderada - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Na terça-feira (8), a aproximação e a passagem de uma frente fria sobre o oceano vai deixar o tempo instável, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e previsão de chuva fraca a moderada - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A passagem de uma frente fria prevista para esta terça-feira (8), vai provocar queda na temperatura, trazer chuva e agitar ainda mais o mar do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (7), o dia segue quente, estável e com previsão de máxima de 35ºC, segundo o Sistema Alerta Rio. O alerta de ressaca emitido pela Marinha é válido até quinta-feira (10).

Confira a previsão do tempo:

De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta segunda (7), o tempo permanece estável devido à atuação de um sistema de alta pressão. O céu varia entre parcialmente nublado e claro, e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas ficam mais altas em relação ao dia anterior, com mínima de 17ºC e máxima de 35ºC.

Na terça-feira (8), a aproximação e a passagem de uma frente fria sobre o oceano vai deixar o tempo instável, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir da manhã. Os ventos devem ficar moderados. As temperaturas terão declínio, com mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.

Leia mais



➢ Itaú e Bradesco apresentam instabilidade em seus sistemas digitais

➢ Zuckerberg X Musk: Rivalidade entre bilionários poderá ser vista nos ringues

Na quarta-feira (9), o transporte de umidade do oceano manterá o tempo instável, ocasionando chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada e a manhã. Os ventos devem ficar moderados. A temperatura se manterá estável, com mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.



Na quinta-feira (10), o calor volta à cidade. A previsão é de céu parcialmente nublado a claro e sem chuva. A mínima pode chegar a 15ºC e a máxima a 31ºC. O mesmo panorama segue na sexta, com tendência de elevação da temperatura, com mínima de 16ºC e máxima de 34ºC.

E segue a recomendação de evitar banho de mar, pescaria e esportes na água. Esta segunda-feira (7) tem alerta de ressaca ainda válido até as 21h, e as ondas podem chegar até 2,5 metros. Além deste, a Marinha do Brasil já emitiu um novo aviso de ressaca, com início às 21h de terça-feira (8) e com duração até as 15h de quinta-feira (10), dia 10. Neste período, a previsão é de ondas de 2,5 metros a 3 metros de altura.

Entre as recomendações de segurança para períodos de ressaca, estão:

Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

Evitar a prática de esportes no mar;

Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.