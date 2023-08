Santander abre inscrições para Programa de Trainee

O Santander Brasil abriu as inscrições para o Programa de Trainee 2024, que oferece diversas vagas de trabalho em São Paulo, em áreas como Atacado, Wealth Management, Riscos, Finanças, Tecnologia, Varejo, entre outras. Os benefícios incluem salário de R$ 8,3 mil, remuneração variável atrelada à performance, vale alimentação, refeição e transporte, auxílio creche / babá, assistência médica e odontológica, além de previdência privada.

Estudantes universitários e recém-formados na graduação poderão se candidatar até o dia 01 de setembro pelo link www.ciadetalentos.com.br/traineesantander. O objetivo do programa é contribuir com o desenvolvimento profissional dos jovens e formá-los para serem futuros líderes e/ou especialistas que vão ajudar o Santander ser a melhor empresa de consumo do país.

São 12 meses de programa com atuação na área de escolha no momento da inscrição em diferentes projetos, de acordo com a necessidade de cada negócio. Durante este tempo, o trainee receberá mentoria com executivos que darão apoio no desenvolvimento do profissional. Para aqueles que se destacarem, será oferecido um intercâmbio para uma experiência internacional, ação que faz parte do programa de mobilidade global do Santander.

“Todos os anos percebemos o quanto é rica a troca de experiência entre nosso pessoal e os trainees que chegam ao Banco com novas ideias, conhecimento técnico e vontade de fazer a diferença”, diz Elita Ariaz, vice-presidente de Pessoas do Santander Brasil. “Queremos ir além de contribuir na formação desses profissionais: vamos construir a nova geração da organização, fortalecendo ainda mais nossa cultura de inovação e foco no cliente. Buscamos pessoas curiosas, capazes de solucionar problemas, acompanhar tendências de mercado e que não têm medo de enfrentar desafios.”

O processo de seleção será online e dividido em algumas etapas: inscrição, avaliação do perfil, dinâmica de grupo e/ou entrevistas e entrevista final. Para poder se candidatar, é necessário ter formação universitária concluída entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023, em cursos como Economia, Administração, Matemática, Estatística, Engenharias, Direito, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, entre outras. Conhecimento do idioma inglês avançado e experiência profissional anterior serão considerados diferenciais. O início das atividades será em janeiro de 2024 e o candidato precisará mudar para a capital paulista.