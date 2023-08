MPRJ realiza operação contra crime organizado em Niterói

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), cumpre, na manhã desta terça-feira (08/08), oito mandados de busca e apreensão e outros oito de arresto de bens, em uma operação do GAECO do Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA). No Rio de Janeiro, os mandados estão sendo cumpridos em Vila Valqueire, Irajá, Anchieta, Pendotiba/Niterói, Barra da Tijuca e na cidade de Bom Jesus do Itabapoana.

Os endereços são ligados a uma organização criminosa relacionada à simulação de operações interestaduais com álcool etílico hidratado (carburante) para outros fins, através da utilização de indústrias de fachada e com indícios de internalização em postos de combustível no estado do Maranhão. De acordo com a denúncia do MPMA, o material seria transportado para endereços diversos daqueles constantes nos documentos fiscais, deixando, com isso, de recolher o ICMS incidente na substituição tributária.