GM prende homem acusado de violência contra a mulher no Parque Nanci

O Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal de Maricá atuou, no domingo (06/08), na prisão de um homem acusado de violência doméstica, no Parque Nanci. A vítima pediu ajuda na base móvel no Parque Nanci, que acionou o Centro de Operações de Segurança (Ciosp) para atendimento a uma vítima de agressão.

A mulher relatou que o seu companheiro além de a agredir verbalmente, ainda tentou estrangula-la e ameaçou seu filho. Os agentes conduziram os envolvidos para 82ª Delegacia Policial (Maricá), as vítimas foram encaminhadas para o Posto Regional de Polícia Técnica e Científica em Niterói (PRPTC) para realização de exame de corpo de delito. O agressor foi levado para Central de Flagrantes (76ª DP), em Niterói, onde foi preso pelo crime de violência doméstica.

Atuação do Grupamento Maria da Penha

O Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal registrou 298 ocorrências e atendimentos a mulheres vítimas de violência no município, de janeiro a junho deste ano, sendo 81 deles com condução para 82ª Delegacia Policial (Maricá). O trabalho preventivo se baseia na proteção das vítimas com aplicação da Lei Maria da Penha, que classifica como crime qualquer tipo de abuso de origem física, patrimonial, sexual, moral e psicológica contra a mulher. Os agentes atuam de forma integrada com a Secretaria Municipal de Políticas de Defesa dos Direitos das Mulheres.