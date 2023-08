São Gonçalo fornece medicamentos à população

Neste sábado, dia 5 de agosto, é comemorado o Dia da Farmácia. Em São Gonçalo, os gonçalenses atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) têm direito a uma lista de medicamentos que podem ser retirados nas farmácias dos postos de saúde, polos sanitários, clínicas e no Núcleo de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo.

Para a retirada dos remédios nos postos de saúde, polos e clínicas, os pacientes devem ter receituário médico das unidades da rede municipal. No Núcleo de Assistência Farmacêutica, que fica no Centro da cidade (Travessa Jorge Soares, 157), os gonçalenses têm acesso aos medicamentos dos programas municipais PDA e Hiperdia, que distribui aparelhos para medição da glicose e insulinas; e de Tabagismo, que entrega medicamentos para parar de fumar àqueles que fazem parte do tratamento oferecido pela Semsa em postos de saúde.

O local abriga também farmácia e nutrição judicial, que distribuem medicamentos, insumos e fórmulas especiais através de mandados judiciais da cidade; além do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), uma parceria com o Governo do Estado, que entrega os medicamentos de alto custo. O núcleo atende cera de 5 mil pessoas mensalmente para a retirada de medicamentos e para a realização de cadastros e outros serviços.

“Para ter acesso aos medicamentos – tanto dos programas municipais quanto do Ceaf – os gonçalenses devem preencher os protocolos estabelecidos pela Semsa e Governo do Estado. Uma das exigências é ter o laudo médico especializado com a classificação internacional de doenças (CID) e ser morador da cidade. Passando pela aprovação da análise técnica da equipe da SES (Secretaria de Estado de Saúde), os insumos podem ser retirados”, explicou o coordenador do Núcleo de Assistência Farmacêutica, Dayllon Ruan Siqueira.

A lista dos medicamentos disponibilizados pelo Ceaf pode ser consultada Aqui.