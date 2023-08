Após reportagem de OSG, postes são removidos em Niterói e SG

Após reportagem do jornal O SÃO GONÇALO mostrar a situação crítica de dois poste em Niterói e São Gonçalo, a concessionária de energia responsável por eles fez a remoção. Em Niterói, o poste que estava em uma das principais vias do bairro do Fonseca e da cidade, tinha seus vergalhões expostos e estava sem a cobertura de cimento na parte inferior.

Poste estava torto e com vergalhões expostos | Foto: Filipe Aguiar

Ao procurar a Enel para questionar sobre o poste, a empresa informou que a substituição estava prevista para o dia 30 de julho. A reportagem d'O SÃO GONÇALO voltou até o local nesta quinta-feira (3) e verificou que a previsão realmente foi cumprida: o poste já não estava mais na calçada.



Poste da Rua Abílio José de Mattos estava com vergalhões expostos e a cobertura prejudicada | Foto: Filipe Aguiar

Em São Gonçalo, a remoção aconteceu nesta sexta-feira (5). De acordo com moradores da Rua Abílio José de Mattos, no Porto da Pedra, o poste localizado na altura do número 408 estava em situação precária há alguns anos. Apesar de não ser possível determinar se a situação oferece algum risco aos pedestres e aos motoristas, o poste causava medo a quem transita pela Rua Abílio José de Mattos.

Poste removido pela Enel Distribuição Rio | Foto: Enel

Em nota, a Enel Distribuição Rio "informa que uma equipe da distribuidora trabalha neste momento na remoção de um poste desativado na Rua Abílio José de Mattos, próximo ao número 408, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo. O serviço deverá ser concluído até o fim da tarde de hoje (4)".