Postes em situação crítica preocupam niteroienses e gonçalenses

Quem mora ou passa por duas importantes vias nos municípios de São Gonçalo e Niterói estão preocupados com a situação de dois postes. Isso porque um poste localizado no bairro do Porto da Pedra, em São Gonçalo, e outro no bairro do Fonseca, em Niterói, estão em situação precária, com vergalhões expostos e a cobertura prejudicada.

Poste da Rua Abílio José de Mattos está com vergalhões expostos | Foto: Divulgação

Apesar de não ser possível determinar se a situação oferece algum risco aos pedestres e aos motoristas, o poste causa medo a quem transita pela Rua Abílio José de Mattos e pela Alameda São Boaventura, uma por conta do desgaste avançado da cobertura de cimento e outra, principalmente, pela falta de um contato firme com o chão.

De acordo com moradores da Rua Abílio José de Mattos, no Porto da Pedra, o poste localizado na altura do número 408 está em situação precária há alguns anos. O aposentado Evaldo Diniz costuma passar sempre pela via de bicicleta e relata que se preocupou com o mau estado de conservação do poste. De acordo com imagens do Google Maps de outubro de 2014, o poste estava apenas com algumas pequenas rachaduras. Um ano depois, em outubro de 2015, o problema estava, visivelmente, avançado. E com o os anos, só foi piorando.

Poste localizado na Alameda São Boaventura está torto | Foto: Filipe Aguiar

Segundo imagens do Google Maps, o poste da Alameda São Boaventura, na altura do número 1.087, ainda estava em bom estado em setembro de 2014. Já em janeiro de 2015 ele já começou a apresentar rachaduras na sua base, o que foi piorando com o tempo e se agravando. Em dezembro de 2015, é possível ver a estrutura do poste já bem comprometida e desgastada, e, com o passar dos anos, os vergalhões ficaram cada vez mais expostos e a cobertura de cimento saiu totalmente da parte inferior.

O SÃO GONÇALO procurou as prefeituras de São Gonçalo e Niterói para questionar a respeito do mau estado de conservação dos postes.

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos de Niterói informou que a manutenção do poste é de responsabilidade da Enel, que é uma concessionária federal. "A Seconser reforça que já oficiou a concessionária mais de uma vez solicitando a vistoria e reparo do poste, tendo sido a primeira em 2019", disse.

A Prefeitura de São Gonçalo informou que a responsabilidade é da Enel.

Em nota, a Enel Distribuição Rio informa que técnicos da distribuidora estiveram ontem (14) à tarde na Rua Abílio José de Mattos, próximo ao número 408, no Porto da Pedra, em São Gonçalo, e na Alameda São Boaventura, altura do número 1.087, no Fonseca, em Niterói, para vistoriar os postes mencionados. No caso do poste localizado em São Gonçalo, foi constatado que está desativado e deverá ser retirado do local até o fim deste mês. Em relação ao de Niterói, a substituição está prevista para o dia 30 de julho.