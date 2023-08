Lançada 12ª edição do Prêmio Sebrae de Prefeitura Empreendedora

O Sebrae lançou, nesta quarta-feira (2), o XII Prêmio Sebrae de Prefeitura Empreendedora. O anúncio foi feito durante o Transformar Juntos, evento que reúne autoridades, gestores públicos, agentes de desenvolvimento e lideranças para discutir ações voltadas para a melhoria do ambiente de negócios locais.

Desde 2001, o PSPE destaca o papel dos gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, a partir de projetos que estimulam o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública local.

Leia mais:

➢ Festival Enel Por Você terá show da Iza em Niterói

➢ Bienal do Livro começa em setembro, com edição especial de 40 anos

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora está dividido em até 10 categorias: simplificação e fomento do empreendedor, sala do empreendedor, compras governamentais, empreendedorismo na escola, inclusão produtiva, turismo e identidade territorial, sustentabilidade e meio ambiente, empreendedorismo rural, cidade empreendedora e governança governamental.

“Esse prêmio é o reconhecimento de boas práticas, de agendas que são ligadas ao empreendedorismo. Falar de empreendedorismo diretamente com prefeitos é muito importante para o Sebrae, pois eles são capazes de, com a gestão da sua equipe, transformar a realidade do seu povo, de sua gente”, destacou a diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Margarete Coelho.

“O prefeito é o coordenador de toda uma equipe lá na ponta. Esse ente federado é quem está do lado das pessoas no dia a dia, que é onde a complexidade se coloca para equilibrar questões de segurança, de inclusão e principalmente para dar vazão ao desenvolvimento econômico”, completou o diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick. “Viemos aqui reconhecer o valor e o esforço de cada gestor que dedica sua vida à causa pública”, completou.

Depois de inscritos, os projetos passam por processo de avaliação que inclui etapas de habilitação, pré-seleção estadual e visita técnica ao município. As boas práticas que vencerem no estado seguem para a disputa nacional. Em 2021, foram mais de 1,6 mil inscrições de 1.327 prefeituras de todos os estados do país. A previsão é de que premiação nacional ocorra em julho de 2024. As inscrições serão abertas em breve. Mais informações, regulamento, cronograma das etapas estão disponíveis na página do Prêmio.