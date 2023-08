Festival Enel Por Você terá show da Iza em Niterói

Depois da apresentação em Angra dos Reis no último dia 30, a cidade de Niterói vai receber, no próximo domingo (06), a próxima parada do Festival Enel Por Você.

A cantora Iza será a convidada especial no show de encerramento da banda Manifesto Tropical, formada pela dupla Lúcio Mauro Filho e Pedro Baby. O festival acontece das 11h até as 19h, no Caminho Niemeyer, em um dia inteiro de atividades gratuitas para todas as idades, com jogos, oficinas e muita diversão. O show está previsto para as 16h30.

Leia também:

➢ Aqui tem história: Porto das Caixas e a imagem de Cristo que verteu sangue

➢ Bienal do Livro começa em setembro, com edição especial de 40 anos

A programação vai reunir diversas ações desenvolvidas com o objetivo de informar e conscientizar as pessoas sobre temáticas super importantes como consumo consciente, desenvolvimento sustentável e transição energética.

“Queremos oferecer aos clientes da Enel um domingo especial para toda a família, com atrações para todas as idades e mensagens super importantes. Desde a entrada e passando por todos os espaços, a pessoa vai ser convidada a sentir essa energia boa e refletir sobre como ela pode contribuir para a construção de um amanhã melhor, seja consumindo de forma consciente, seja encaminhando os resíduos para reciclagem, seja buscando alternativas que contribuam com a transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável”, afirma a diretora de comunicação da Enel Brasil, Janaina Vilella.

Entre os destaques, estão a Van Experience, um veículo adaptado com recursos audiovisuais, jogos lúdicos e educacionais com telas touch e tecnologia de realidade virtual 3D, e um Espaço Kids onde as crianças terão a experiência de virar eletricista por um dia, sendo elevadas no cesto de um caminhão elétrico que simboliza o compromisso da Enel em zerar as emissões de carbono de suas operações até 2040.

Cem por cento das emissões de carbono do Festival serão compensadas pela Enel Trading, comercializadora de energia da Enel no Brasil, e os resíduos do Festival serão separados e direcionados para reciclagem por meio do programa Eco Enel, que converterá o valor dos resíduos em crédito na conta de energia de entidades filantrópicas. Outra curiosidade é que as roupas a serem usadas pela apresentadora do Festival e por parte do staff do evento serão produzidas por costureiras da cooperativa Costurando Sonhos, a partir de uniformes de eletricistas que seriam descartados.

O show

Para encerrar os domingos do Festival Enel Por Você, a programação sempre traz um show principal. O encerramento fica por conta do projeto musical Manifesto Tropical, da dupla Lúcio Mauro Filho e Pedro Baby, com um repertório que faz homenagem à música brasileira, passando por Tim Maia, Jorge Ben Jor, Djavan, Novos Baianos e muito mais. Convidada especial da dupla, a cantora carioca Iza promete cantar sucessos do seu repertório como Ginga, Pesadão e Gueto, além de surpresas preparadas especialmente para o evento.

Para a garotada, haverá o espetáculo musical 'Canções, Histórias e Brincadeiras Musicais de Bia Bedran'.

Segundo Rafaello Ramundo, curador do evento, o público conhecerá um festival que vai aproximá-lo de temas caros à sociedade enquanto se diverte: “O Festival Enel Por Você foi criado para levar muito entretenimento com informação de qualidade, em uma programação pensada para toda a família, fechando com chave de ouro com grandes shows. Logo na estreia convidamos o furacão Iza que vai tornar estes dois primeiros domingos inesquecíveis”.

Espaços

A programação do Festival Enel Por Você será dividida em áreas temáticas voltadas para a sustentabilidade, o meio ambiente, o consumo consciente de energia e o valor à vida. No espaço Escolha Um Amanhã Melhor, serão apresentados projetos desenvolvidos pela empresa como, por exemplo, o incentivo ao plantio de hortas urbanas nas faixas sob as linhas de transmissão, com o propósito de ajudar a combater a fome e a insegurança alimentar. O público presente vai poder participar de oficinas de plantio e levar para casa as mudas.

Também vão estar disponíveis serviços para o cliente Enel e em alguns espaços, serão distribuídos brindes. Vai ser possível trocar lâmpadas incandescentes por LED de graça (até 2 lâmpadas por cliente). Nas duas cidades, também vai acontecer o sorteio de 5 geladeiras, mediante entrega pelos clientes dos modelos antigos. A doação de geladeiras faz parte do programa Enel Compartilha Eficiência, que promove troca de refrigeradores para clientes da distribuidora de diferentes municípios.

As geladeiras doadas têm selo Procel de economia de energia, e podem consumir até 70% menos energia do que modelos antigos. Qualquer cliente pode fazer as trocas, basta levar a conta de energia.

O Festival tem apoio institucional das Prefeituras de Angra dos Reis e Niterói.

O endereço é Avenida Jornalista Rogério Coelho Ne3to, s/nº, Centro, Niterói.