Bienal do Livro começa em setembro, com edição especial de 40 anos

Presente na memória afetiva de milhares de pessoas, a Bienal do Livro Rio vai promover - em sua edição comemorativa de 40 anos - experiências que vão além do livro, em palcos inéditos e com bastante interação com o público. Realizado pela GL events Exhibitions em parceria com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), o maior festival de literatura, cultura e entretenimento do país vai reunir mais de 300 autores e 200 horas de programação para toda a família, entre os dias 1 e 10 de setembro, no Riocentro, Barra da Tijuca. A expectativa é de que cerca de 600 mil pessoas circulem pelo evento nos dez dias de programação.

O festival traz relevantes discussões contemporâneas, acompanhando as mudanças do mundo com muita proximidade. Novas abordagens vão criar mais conexão com os visitantes, unindo pessoas apaixonadas por contar e ouvir histórias, e mobilizar o que nos diferencia como seres humanos - a capacidade de sentir, de se emocionar. Em alta, diferentes narrativas e cultura pop, explorando a celebração do mundo dos games, audiovisual, músicas e séries. Entre as novidades, destaque para os formatos Em Primeira Pessoa e Páginas no Palco, pensados para ocupar o tradicional Café Literário, e o Páginas na Tela, que promete movimentar a Estação Plural. Há ainda um novo espaço de diversão e efervescência, batizado de Palavra-Chave.

"Está muito claro para a gente que a Bienal é um evento muito querido e que faz parte do calendário da cidade. Ao longo desses 40 anos, a Bienal deixou de ser uma feira de livros e se transformou em um festival de cultura e entretenimento, com experiências que transcendem o formato do livro físico para um conceito de leituras elásticas, permeando cinema, música e games. Posso dizer que estamos trabalhando para entregar ao nosso público, neste ano tão especial, um evento da forma que ele queria. Será uma edição como nenhuma outra", afirma Tatiana Zaccaro, diretora de Negócios da GL events Brasil.

Em 2023, a Bienal do Livro será mais especial do que nunca: comemorando 40 anos de evento | Foto: Divulgação

Confira os novos espaços e formatos

Intimista e com discussões que apontam o rumo da nossa sociedade, o Café Literário chega à edição de 2023 renovado, numa proposta ainda mais envolvente. Por ele vão circular nomes que são referências na literatura e nas artes para trocas de ideias e pontos de vista sobre incontáveis assuntos. Será um espaço no qual não apenas os livros, mas os bastidores da escrita e outras formas de contar histórias ganharão evidência através de dois formatos inéditos. A escolha dos convidados e painéis será do coletivo curador, formado por Clara Alves, Mateus Baldi e Stephanie Borges.

Um dos espaços, chamado Em Primeira Pessoa, trará autores consagrados para conversar com o público em um modelo semelhante ao TedTalks. Já o Páginas no Palco, com curadoria da apresentadora, atriz e escritora Bianca Ramoneda, trará performances, leituras e monólogos de grandes personalidades do teatro com peças adaptadas dos livros. O Café Literário ainda se transformará em uma mesa de bar, com o autor Luiz Antonio Simas atraindo convidados e o melhor das ruas para dentro da Bienal, nas duas sextas-feiras, dias 1 e 8 de setembro.

Dos romances de época a questões sociais e latentes, do felizes para sempre ao humor, do universo da fantasia à música, do primeiro capítulo às inúmeras possibilidades de se contar uma boa história, o novíssimo Palavra-Chave é o espaço do debate e da emoção, abastecido de cultura pop. Nele vai estrear o Páginas na Tela, com curadoria da cineasta, escritora, diretora e produtora Rosane Svartman e foco nas narrativas audiovisuais e discussões sobre obras literárias que deram origem a filmes, novelas, séries e minisséries.

A Bienal 40 anos decidiu apostar em um coletivo curador para que o conteúdo fosse apresentado de forma integrada, percorrendo uma trilha de conhecimento por temáticas variadas. Assim, os autores conversarão a respeito de assuntos da atualidade, e não apenas sobre as suas já conhecidas expertises. As mesas reunirão, por exemplo, personalidades negras, LGTBQIA+, feministas, em busca da diversidade de perspectivas.

Haverá, ainda, um animado baile de máscaras com traje à fantasia da Julia Quinn, autora do sucesso “Os Bridgertons”, bailes e festas, espaços imersivos ao ar livre, pocket shows e karaokê, conversas mais intimistas e uma programação qualificada, lúdica e envolvente para o público infantil, com curadoria do LERCONECTA, assinado por Carolina Sanches, Martha Ribas e Rona Hanning. Esta será a terceira edição delas na Bienal do Livro Rio, um festival que recebe públicos de todas as idades e agrada a toda a família.

"O leitor é o motivo da nossa existência. Chegamos aos 40 anos acreditando nas pontes que criamos e nos sonhos que ainda podemos realizar. Queremos que as experiências sejam cada vez mais positivas e marcantes na vida das pessoas", celebra o presidente do SNEL, Dante Cid.

Mais uso da área verde e atendimentos diferenciados

Este ano, a Bienal do Livro Rio vai privilegiar os jardins do Riocentro, mais uma vez em consonância com as mudanças ao redor. Depois dos meses de confinamento, as pessoas passaram a valorizar ainda mais o ar livre, o respiro, o vazio que pode ser ocupado de novas maneiras. Foram criados espaços de descompressão em volta do Café Literário e do Palavra-Chave, que poderá receber até 850 pessoas por sessão. A gastronomia entrou no cardápio da Bienal, que contará com food trucks pela primeira vez e haverá ambiente de convivência ao redor do lago.

Além de plural, a Bienal é inclusiva. Como ocorreu nos anos anteriores, todas as sessões da Bienal terão tradução simultânea em libras e serão transmitidas em tempo real pelo www.youtube.com/@bienaldolivrorj. Em parceria com o Instituto Benjamin Constant, deficientes visuais poderão fazer visitas guiadas em espaços do festival.

Já estão confirmados na edição 2023

Autores muito especiais já confirmaram presença na edição comemorativa pelos 40 anos da Bienal do Livro Rio. Entre os nomes nacionais, destaque para Carla Madeira, Itamar Vieira Jr, Conceição Evaristo, Luiz Antonio Simas, Giovani Martins, Elayne Baeta, Micheliny Verunschk, Pedro Vinicio, Winnie Bueno, João Silveiro Trevisan, Natalia Timerman, Laurentino Gomes e Sidarta Ribeiro. Já os autores Valter Hugo Mãe, K. L. Walther, Cassandra Claire, Julia Quinn, Lynn Painter, Yara Monteiro, Neal Shusterman, Jenna Evans Welch, Rachael Lippincott, Alysson Derrick e Abdi Nazemian são algumas das atrações internacionais garantidas no festival.