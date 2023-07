Prefeitura de São Gonçalo entrega o novo PAM de Neves

O novo Posto de Atendimento Médico (PAM) de Neves foi entregue para a população nesta sexta-feira (28). A unidade, que foi construída do zero pela gestão do prefeito Capitão Nelson, tem dois pavimentos com dez consultórios – três no primeiro piso, incluindo um odontológico – e oito no piso superior. O equipamento vai aumentar a capacidade de atendimento do antigo PAM Neves, além de oferecer novos serviços – como a Odontologia.

“O prédio antigo não tinha a mínima condição de atender a população. Aqui, está tudo novo. A pessoa que chegar aqui tem que encontrar um equipamento digno e com atendimento de qualidade. É importante os servidores terem paciência e complacência com a população. Faz parte da humanidade. Deixem o problema do portão para fora. Quem chegar aqui, vai trazer problema e nós temos que saber solucionar”, disse o chefe do Executivo.

O PAM Neves é ligado à Subsecretaria de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo e oferece 23 especialidades para a população, realizando uma média de 6,5 mil consultas e procedimentos por mês. A unidade conta com salas de eletrocardiograma e de ultrassonografia, coleta de exames laboratoriais, curativo, regulação, vacina, almoxarifado, administração, salas de espera nos dois pavimentos e sanitários adaptados.

“Quando o Capitão Nelson assumiu São Gonçalo, a saúde era o caos. Hoje, é uma satisfação muito grande a gente ver o avanço. A importância desta unidade não é só para o bairro de Neves, mas para o distrito todo de Neves e até para a cidade de Niterói, pois muitos moradores de lá são atendidos aqui. Ainda tem muito para acontecer aqui na cidade. O ano de 2023 é um ano de muitos avanços e muitas entregas”, disse o deputado estadual Douglas Ruas.



Como as demais unidades revitalizadas e construídas pela Secretaria de Saúde, o PAM segue todas as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que dizem respeito aos ambientes e acessibilidade. Além dos banheiros adaptados com campainhas de alerta para portadores de deficiência (PCDs), a unidade tem rampas, piso tátil, barras, escadas, elevador e climatização.

“Sou muito agradecido ao Capitão Nelson por participar dessa mudança de cenário da saúde de São Gonçalo. Essa é mais uma ferramenta da saúde para tratar da população, que deve ser atendida com respeito, carinho e amor. Todas são de primeira linha e os funcionários devem oferecer um acolhimento à altura. Nós prezamos muito isso. Precisamos tratar bem o nosso paciente. É determinação do prefeito”, finalizou o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Gleison Rocha.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além das especialidades médicas – 17 marcadas através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde – o PAM realiza os seguintes exames: preventivo, eletrocardiograma, ultrassonografia e coleta de sangue. As consultas para fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, pediatra, clínico geral e assistente social são marcadas no local, sempre de segunda a sexta, das 8h às 17h. O eletrocardiograma e o preventivo também são marcados na unidade.

Outro serviço oferecido é a comunicação com os funcionários do espaço através de um número de whatsapp, que facilita a vida dos pacientes. Através do número 21. 97294-6352, os pacientes podem saber se seus exames estão prontos e tirar outras dúvidas. As consultas e serviços não são marcados por este meio de comunicação.

Marcações – A maioria das consultas para as unidades de saúde da rede pública de São Gonçalo são marcadas através da Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal, independente se será atendido naquele local. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço, que será agendado em local que for mais próximo de sua residência.

É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.

Especialidades:

Cardiologista

Pediatra

Nutricionista

Psicólogo adulto e infantil

Neuropediatra

Neurologista

Gastrologista

Fonoaudiólogo

Clínica médica

Ginecologista

Ortopedista

Reumatologista

Angiologista

Otorrinolaringologista

Proctologista

Cirurgião vascular

Endocrinologista

Dermatologista

Urologista

Geriatra

Assistente social

Odontologia

Nefrologista

Serviços:

Vacinação

Exame de sangue, urina e fezes

Preventivo

Eletrocardiograma

Medição de pressão arterial

Ultrassonografia

Curativo