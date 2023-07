Complexo Hospitalar Alberto Torres realiza mais de 110 mil atendimentos e quase 730 mil exames

O Complexo de Saúde é referência no atendimento de urgência e emergência de média e alta complexidade e internação - Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio

O Complexo de Saúde é referência no atendimento de urgência e emergência de média e alta complexidade e internação - Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio

O Complexo Hospitalar Alberto Torres, que engloba o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) e a UPA do Colubandê, em São Gonçalo, e o Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, atendeu 114.306 pacientes nos seis primeiros meses deste ano. As unidades também realizaram juntas mais de 186 mil exames de imagens e outros 540 mil laboratoriais. O Complexo de Saúde é referência no atendimento de urgência e emergência de média e alta complexidade e internação na Região Metropolitana.

"Esses números são reflexos de um trabalho sério, desenvolvido por centenas de profissionais que garantem um atendimento rápido, eficaz e humanizado, 24 horas por dia, ao paciente. Vamos continuar investindo na qualidade dos nossos serviços, buscando sempre novas tecnologias, para prosseguirmos desempenhando um papel relevante na saúde pública", garante o diretor do Complexo de Saúde, Raphael Riodades.

Do total de atendimentos, o Hospital Estadual Alberto Torres foi o responsável por receber 60.471 pacientes nos setores de urgência e emergência, centro de trauma e ambulatório de pós-operatório. O número de exames realizados na unidade foi de mais de 356 mil laboratoriais e 167 mil de imagens, entre eles de raio X, endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia, ecodoppler, tomografia computadorizada e ressonância magnética.

O hospital, especializado no atendimento de média e alta complexidade a pacientes com múltiplos traumas e que conta com tecnologia de ponta, é referência no estado do Rio de Janeiro quando o assunto é salvar vidas. A unidade realizou mais de 15 mil cirurgias e procedimentos, entre urgência e emergência, urgência programada, ambulatorial, ortopédica, neurocirúrgica e de grandes queimados neste período.

UPA

Paralelamente, a Unidade de Pronto Atendimento do Colubandê atendeu, nos seis primeiros meses deste ano, cerca de 55 mil pacientes entre urgência e emergência adultos e pediátricos. Foram mais de 65 mil exames laboratoriais e quase 12 mil procedimentos de imagens, como raio X e eletrocardiograma.

Localizada às margens da RJ-106, próxima ao Hospital Estadual Alberto Torres, garantindo suporte nos casos mais graves, a UPA do Colubandê funciona 24 horas por dia, em todos os dias da semana, incluindo feriados e pontos facultativos, possibilitando o primeiro atendimento à estabilização de pacientes acometidos por qualquer tipo de emergência.

A unidade de saúde vem recebendo obras de manutenção corretiva e preventiva nos últimos meses. A UPA também ganhou um consultório de dor torácica. As obras avançam sem prejudicar o atendimento.

"As obras ocorrem dentro de um cronograma planejado para que a unidade receba melhorias de infraestrutura, sem deixar de priorizar a assistência. Os serviços acontecem sem haver qualquer tipo de paralisação nos atendimentos aos pacientes", explicou Raphael Riodades.

Retaguarda

Importante unidade de retaguarda da rede estadual de saúde, com 122 leitos, o Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, recebeu 1.484 pacientes nos seis primeiros meses deste ano.

O hospital é uma unidade de porta fechada. Ele recebe pacientes estabilizados nas urgências e emergências de outras unidades e que precisam completar ciclo de antibiótico, aguardam exames complementares para fechar diagnóstico ou vaga em leito de CTI.

O hospital também está recebendo obras de ampliação, adequação e modernização. Entre as intervenções, está a adequação da Unidade Admissional, que contará com 20 leitos e um novo e moderno posto médico e de enfermagem, que vai dar mais qualidade ao atendimento. O projeto faz parte do plano estratégico da administração para garantir mais conforto e segurança para os pacientes e a equipe multidisciplinar.