Vai ao mercado? Veja e compare os preços da cesta básica da semana

A quarta e última semana de julho chegou, e com ela, algumas alterações, para mais e para menos, nos insumos primários das cestas básicas, indispensáveis no dia-a-dia do consumidor brasileiro.

Em mais uma semana de pesquisa, O SÃO GONÇALO listou e comparou os valores dos produtos em três mercados do município, comparando-os com a pesquisa realizada na última semana, facilitando assim, as compras da população que procura pelo melhor preço.

Em alta



Os produtos que se destacam como as maiores altas da semana no Guanabara são a manteiga, com aumento de 16% e o chuchu, com 18%.

No Mundial, os destaques são a farinha de mandioca, com um aumento de 4% e o pimentão e a banana, com alta de 12% e 7%, respectivamente.

Já no Assaí, os produtos mais "salgados" da semana estão no setor de Hortifruti, com aumento de 48% no valor do chuchu, 9% na laranja pera e 12% no alho.

Para a professora Elisângela Lima, de 40 anos, cliente assídua do Assaí, o valor do mercado atacadista se sobressai em relação aos demais mercados citados.

"Os valores aqui estão melhores que nos outros mercados da região. Costumo vir toda semana e consigo ver que os valores têm mantido uma certa estabilidade, como é o caso do arroz e do leite. Em alguns produtos tenho notado uma baixa nos valores de uma semana para outra. Hoje, o preço do acém e da batata estão ótimos, valendo muito a pena", contou a professora.

Considerando a soma dos produtos da cesta básica, sem considerar o setor de Hortifruti, todos os três mercados apresentaram baixa na inflação.

Em baixa

A notícia é boa para os amantes da batata, produto que pode ser consumido das mais diversas maneiras. O tubérculo apresentou baixa no preço em todos os três mercados pesquisados.

No Guanabara, o produto teve queda de -13%, no Mundial -14% e no Assaí -23%.

O tomate também é destaque nos três mercados, apresentando queda de -37% no Guanabara, -29% no Mundial e -5% no Assaí.

O tomate também é destaque com queda de preço nos três mercados | Foto: Lívia Mendonça

No Assaí, inclusive, houveram muitos destaques de baixa nos preços em comparação a semana anterior. O feijão, a farinha de trigo e a carne tiveram queda de -8%, -6% e -31% respectivamente.

Já que a batata foi um dos destaques da baixa da semana em todos mercados, o consumidor pode aproveitar esse "alívio" no bolso para fazer uma boa receita para o fim de semana.

Receita - Batata gratinada

Em verde, os produtos que tiveram queda na inflação. Em vermelho, as altas na inflação e em amarelo, o melhor preço entre os três mercados | Foto: Lívia Mendonça

Ingredientes:

- 1 kg de batatas

- 1/2 copo de requeijão

- 100 gramas de creme de leite

- 1/2 xícara de chá de cebolinha picada

- 50 gramas de bacon frito picado

- 60 gramas de queijo mussarela ralado "grosseiramente"

- 1 colher de sal

- Páprica a gosto

- 1 colher de chá de orégano

- 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente ou derretida

- Parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

1- Reúna todos os ingredientes;

2- Descasque as batatas e corte elas em fatias finas;

3- Leve para uma panela com água fervendo e deixe cozinhar por 10 minutos;

4- Escorra a água e reserve as batatas (você pode temperar as batatas com pimenta-do-reino ou outro temperinho que preferir);

5- Em um recipiente, coloque o requeijão, o creme de leite, a cebolinha, o bacon, o queijo, o sal, a páprica, o orégano, a manteiga e misture bem;

6- Em um refratário untado com manteiga, disponha as batatas, fazendo camadas;

7- Cubra com o creme e espalhe bem;

8- Polvilhe o parmesão ralado por cima e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até gratinar;

9- Agora é só servir

Receita batata gratinada | Foto: Reprodução

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca