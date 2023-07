São Gonçalo mantém vacinação neste sábado, dia de jogo da seleção feminina

As unidades vacinam contra o coronavírus e contra a gripe todas as pessoas com mais de seis meses de idade - Foto: Divulgação

As unidades vacinam contra o coronavírus e contra a gripe todas as pessoas com mais de seis meses de idade - Foto: Divulgação

As clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, vão funcionar, normalmente, das 8h às 12h, neste sábado (29), quando acontece o jogo do Brasil contra a França na Copa do Mundo de Futebol na Austrália, para a vacinação contra o coronavírus e gripe. Na próxima quarta-feira (2), dia do terceiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, as salas de vacinação também vão funcionar normalmente, das 8h às 17h.

Leia mais:

➣São Gonçalo inicia vistoria anual nos veículos de transporte escolar

➣ Mendigata de SG se surpreende com festa de aniversário; Confira!

As unidades vacinam contra o coronavírus e contra a gripe todas as pessoas com mais de seis meses de idade. Para que a vacinação seja garantida, os gonçalenses devem chegar meia hora antes da previsão de fechamento das unidades em todos os dias de funcionamento. Para a imunização, os gonçalenses devem levar identificação pessoal e comprovação das vacinações anteriores, caso haja.