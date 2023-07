Mendigata de SG se surpreende com festa de aniversário; Confira!

Moradores e comerciantes comemoraram com a mendigata Nathália Magalhães o aniversário da gonçalense na noite de ontem. Em festa organizada no Centro de São Gonçalo, a mendigata e o companheiro Tiago José foram prestigiados com presentes e a companhia dos moradores do município que conhecem a dupla e fizeram questão de comparecer à celebração.

Nathália ganhou muitos presentes | Foto: Arquivo pessoal

A aniversariante que estava completando 29 anos chegou primeiro na celebração que iniciou às 18h, cerca de 20 a 30 pessoas estavam presentes no espaço cedido e preparado por Adelino Goes, comerciante há 32 anos na região. Em seguida, o mendigato apareceu e marcou presença na festa.

Leia mais:

➣ Dia de Princesa: após transformação, mendigata de SG ganhará festa de aniversário

➣ Mendigatos de SG viram influenciadores e bombam na internet mostrando a rotina

Gonçalenses prepararam festa de aniversário para a mendigata do município | Foto: Arquivo pessoal

Nathália ganhou diversos presentes e aproveitou a noite ao som de karaokê. Para caracterizar o termo pelo qual é gentilmente conhecida, a mendigata compareceu com os pés descalços, foram oferecidos calçados, mas a mesma preferiu permanecer com os pés no chão (literalmente!).

Nathália não aceitou os calçados oferecidos e aproveitou a noite com os pés descalços | Foto: Arquivo pessoal

Segundo Adelino, Nathália recebeu diversos mimos, abraços dos que estavam presentes e até pessoas que estavam passando pela rua estavam acenando para a aniversariante. No entanto, os dois permaneceram durante duas horas na festa e depois se despediram. O festejo foi das 18h às 22h.

Gonçalenses doaram afeto para a dupla, que vive nas ruas há 6 anos | Foto: Arquivo pessoal

‘’Ela ficou muito feliz, recebeu abraços, muitos presentes e muito afeto das pessoas.’’ contou o comerciante.

Thiago | Foto: Arquivo pessoal

Sob supervisão de Marcela Freitas*