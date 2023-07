São Gonçalo inicia vistoria anual nos veículos de transporte escolar

Após a campanha educativa “Segurança para você e para seus passageirinhos”, cujo principal objetivo era conscientizar condutores de frotas escolares e responsáveis de alunos sobre a importância de manter a legalização dos veículos, a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Transportes (Semtran), deu início ao processo de vistoria nos veículos que realizam transporte escolar na cidade.

Durante a vistoria, que segue até agosto, são analisados o correto funcionamento dos freios, estado de conservação dos pneus, estepe, funcionamento das lâmpadas, limpadores de para-brisa e funcionalidade dos cintos de segurança.

Para legalizar o veículo na Secretaria de Transportes, os motoristas de transporte escolar devem levar os documentos de nada consta do Detran (o motorista não pode ter multas), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias D ou E, seguro em favor de terceiros, Certidão negativa criminal / penal (Artigo 329 do Código Brasileiro de Trânsito), certificado do curso para transporte escolar e inscrição de motorista autônomo ou MEI.

A Secretaria Municipal de Transportes de São Gonçalo fica na Rua João de Almeida, número 30, sala 301, Alcântara. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

A vistoria é realizada na Rua Sá Carvalho, 565, Brasilândia, mediantes agendamento prévio.

Cuidados ao contratar serviços – Para saber se está contratando os serviços de um profissional legalizado e com o veículo em condições de prestar esse tipo de serviço de forma segura, os pais devem prestar atenção ao estado de conservação geral do automóvel e ao selo de vistoria, destaca a secretaria.