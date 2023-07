Shell abre oportunidades de estágio para estudantes do Rio e SP

O estágio terá duração de até dois anos, com quatro horas de dedicação diárias - Foto: Divulgação

A Shell abriu novas oportunidades de estágio para universitários do Rio de Janeiro e São Paulo. As vagas estão disponíveis em diversos campos de atuação. As inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 31 de julho.

As vagas do Rio de Janeiro são para estudantes dos cursos de Direito, Psicologia, Ciências Sociais, Contabilidade, Comunicação, Economia, Relações Internacionais, Administração, Engenharia Química, Engenharia de Petróleo, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental, Engenharia Naval, Geofísica e Biologia. Os candidatos de São Paulo devem estar cursando Economia, Administração, Relações Internacionais ou Engenharia de Produção.

O estágio terá duração de até dois anos, com quatro horas de dedicação diárias.Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa estar com matrícula ativa na universidade por pelo menos mais um semestre, após o período de estágio.

Na Shell, o estagiário trabalhará com profissionais experientes em diferentes desafios e terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades e crescer num ambiente que valoriza a honestidade, a integridade e o respeito pelo outro.

Para mais informações sobre o Programa de Estágio, os candidatos podem acessar o Shell Careers: Estágio Regular | Shell Brasil