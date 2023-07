Agora é a vez delas! Saiba o que as mulheres esperam da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023

Paixão. É com essa palavra que Luana e Maria Luíza, ambas de 20 anos, descrevem o sentimento que têm pelo futebol. De amores de infância a tradições de família, o futebol é unanimidade para essas mulheres, que agora, têm uma nova oportunidade de se sentirem representadas no maior evento de futebol do planeta: a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023.

Um dos maiores problemas do esporte feminino, desde seu início, é a falta de investimento, visibilidade e apoio às jogadoras. No futebol, principalmente, é comum que muitas mulheres sofram com o estigma de que o esporte “é coisa de homem”, e por isso deve ser jogado e assistido por homens, ou que elas não são capazes de serem tão boas quanto jogadores do sexo masculino. Assim, o reconhecimento do futebol masculino e do futebol feminino podem ser notados de formas completamente diferentes, mas, aos poucos, as mulheres têm ganhado cada vez mais espaço no esporte.

Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023 | Foto: Divulgação/ FIFA

Esse ano, a Copa do Mundo Feminina, que está em sua oitava edição, será a maior já vista, contando com a participação de 32 seleções. O torneio será sediado na Austrália e na Nova Zelândia, e tem seu início agendado para a próxima quinta-feira, 20 de julho.

Com o começo dos jogos, renasce o sentimento de torcida pela camisa verde e amarela, e as expectativas de uma taça inédita para a seleção feminina. Mas para as jovens, Luana e Maria Luíza, o evento vai muito além do título.

Para a estudante de Jornalismo e flamenguista declarada, Luana Rafael, o amor pelo futebol nasceu da identificação com o Flamengo, e cresceu a partir da conexão da família com o esporte.

“Primeiro eu me apaixonei pelo clube e depois pelo esporte em si. Na minha família, meus avôs sempre tiveram o costume de assistir jogos de futebol e assim eu aprendi a gostar também e escolhi o meu time de coração.”, contou. Desde então, Luana acompanha o esporte e não perde um jogo do Flamengo, seja presencialmente, seja pela televisão.

O amor pelo Flamengo foi o que fez com que Luana Rafael se apaixonasse pelo futebol | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Apesar de ser uma grande fã do esporte, Luana admite que assiste ao futebol masculino com mais frequência, justamente pela maior visibilidade da modalidade. “Eu acompanho mais o futebol masculino. Sempre tento saber o que está acontecendo no feminino também, mas infelizmente ainda é o masculino que tem mais visibilidade e espaço. Por isso, acabo não acompanhando assiduamente os campeonatos nacionais, mas quando a seleção feminina joga, principalmente na TV aberta, é quando paro pra assistir de fato.”, explicou.

Agora, com o início da Copa do Mundo, a jovem está animada com a oportunidade de resgatar o sentimento que teve em 2019, no último mundial feminino que aconteceu, e finalmente ver a seleção feminina brasileira campeã pela primeira vez, e revela que vai convidar a todos que conhece para acompanharem o torneio também: “Com os jogos tendo espaço na TV aberta, quem gosta de futebol não tem desculpa para não assistir.”, mas complementou, “infelizmente, acredito que a maioria dos jogos eu assistirei sozinha, porque ainda não tem a mesma mobilização da Copa masculina - em que amigos e familiares se reúnem para torcer.”.

Luana, que sonha em um dia trabalhar com o esporte, acredita que valorizar o futebol feminino durante esse momento emblemático para o futebol, que é a Copa do Mundo, é essencial para conquistar torcedores para além de jogos da seleção ou eventos de grande porte.

“Acredito que devemos valorizar o espaço dado à modalidade durante essa época, para que se expanda também para outras competições, durante o ano inteiro. Abrir cada vez mais espaço para que as pessoas possam ver um estadual, um campeonato brasileiro e outras competições femininas na TV aberta também.”

“Para que possamos chegar em um momento em que o futebol feminino seja tão valorizado quanto o masculino, é preciso que tenha incentivo e que a mídia se convença de que vale à pena investir nas mulheres também, para mostrar às futuras jogadoras que estamos progredindo e que vale a pena insistir no esporte, que elas terão espaço e reconhecimento também”, disse a futura jornalista.



Para Maria Luíza Garuba, de 20 anos, também estudante de Jornalismo e jogadora de futebol em uma liga universitária nos Estados Unidos, a falta de mobilização é um dos principais motivos para a perpetuação do preconceito com a modalidade. Segundo a atleta, muitas pessoas não se dão sequer a oportunidade de assistir ao futebol feminino, apenas pelo fato de serem mulheres jogando, e por isso, é tão importante que a visibilidade dada às jogadoras em época de Copa, seja estendida para o ano inteiro.

Maria Luíza Garuba joga desde os 4 anos de idade, e hoje, estuda nos Estados Unidos enquanto faz parte de uma liga universitária de futebol | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

“Na época de grandes competições como a Copa do mundo, marcas e empresas se prontificam a dar apoio, mas esse suporte e visibilidade precisam ser constantes para que o futebol feminino cresça e que meninas que estejam por aí brincando de jogar bola saibam que o sonho de ser jogadora de futebol, jogar em estádios lotados, ter seus jogos transmitidos na televisão…, pode se tornar realidade.”, comentou.

Com ela, o amor pelo esporte surgiu naturalmente quando tinha apenas 4 anos, idade em que começou a jogar.

“Eu ficava fascinada vendo os meninos jogarem na rua, na frente da casa da minha tia, e um dia me aventurei a chutar a bola entre os dois chinelos que marcavam o gol. Depois daquele dia, não parei mais… da rua, ao futsal, do futsal ao campo, a paixão só foi crescendo. E quando eu não estava jogando, estava assistindo futebol na TV.”

“A minha relação com o esporte feminino sempre foi muito forte, sempre sonhei em ser jogadora de futebol e hoje, também como telespectadora, posso dizer que essa relação tem crescido cada vez mais. Fico feliz que agora temos mais acessos aos jogos e à informações sobre as jogadoras. O caminho ainda é muito longo, mas o progresso é nítido mesmo que a passos curtos, fico contente de ver as mulheres conquistando mais espaço.”, contou Maria Luíza, que assiste tanto ao futebol masculino quanto ao feminino.

Começando na próxima quinta-feira, 20 de julho, até o dia 20 de agosto, as madrugadas e manhãs da atleta já tem programação garantida: acompanhar as partidas da Copa do Mundo. Ela, que vive na pele a experiência de se preparar para um campeonato, dessa vez estará de frente para a TV com todo o seu otimismo na seleção brasileira. “Eu quero muito ver o Brasil trazendo essa taça para casa.”, revelou.

Mas muito além do título, Maria Luíza quer reconhecimento à modalidade, e o evento é a chance de mostrar a todos que as mulheres merecem o apoio dos brasileiros. “Pra mim é muito importante mostrar não só apoio mas também torcida para as nossas meninas que estão lá representando o Brasil. Acho que a Copa serve muito como uma vitrine pro mundo ter a oportunidade de acompanhar o futebol feminino. Infelizmente ainda lidamos com muito preconceito com a modalidade e espero que depois desse evento as coisas possam mudar.”

Ainda que a realidade do futebol feminino seja difícil e que exista um longo caminho até a igualdade, a parte mais importante de valorizar o esporte feminino é incentivar meninas e mulheres, como Luana e Maria Luíza, de que vale a pena sonhar.

Quando questionadas sobre o que o futebol significa em suas vidas, ambas responderam com a mesma palavra: paixão. Seja dentro ou fora de campo, como hobby ou profissão, provando que, independente das adversidades, o amor pelo futebol é o que realmente importa.

“O futebol para mim, além de um passatempo, é um sonho. Eu entrei na faculdade de Jornalismo sonhando em trabalhar nesse meio, em transformar a minha maior paixão em profissão.”, contou Luana.

E Maria Luíza, finalizou, “O futebol é minha paixão. Acho que seja jogando ou torcendo, é quando eu tenho a maior oportunidade de ser feliz e compartilhar desse sentimento com quem está por perto".

