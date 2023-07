Itaboraí FC é bicampeão da Liga Regional Sub-17

No último jogo da final da Liga Regional Sub-17, o Itaboraí FC garantiu o título e levou a vitória para casa em uma partida acirrada e cheia de emoção. A competição organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) aconteceu, neste sábado (22), no Centro de Formação de Atletas TROPS (Cefat), em Niterói. Neste jogo decisivo, o time itaboraiense enfrentou a Seleção de Niterói e levou a melhor, por 4x3 nos pênaltis.

O camisa 9, Romário Miranda, marcou o gol de empate no segundo tempo, que levou o time para a decisão vitoriosa nos pênaltis. Com este resultado, o Itaboraí FC torna-se bicampeão da Liga Regional Sub-17, tendo também vencido essa competição no ano passado (2022).

Durante o campeonato, o time de Itaboraí enfrentou clubes de várias cidades da região como Rio Bonito, Niterói e jogou dentro e fora de casa. Além desse título, o Itaboraí FC é vice-campeão da competição estadual, acumulando vitórias que podem transformar a vida profissional desses jovens atletas.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos (Fabão), destacou felicidade por ver o elenco itaboraiense campeão e parabenizou a equipe técnica pelo trabalho realizado com os jogadores.

"Gostaria de parabenizar aos meninos por representarem brilhantemente a nossa cidade e por terem conquistado mais esse título, queria parabenizar também toda comissão técnica pelo excelente trabalho que vêm realizando. Agora é comemorar e se preparar para outros grandes desafios que virão pela frente”, disse o secretário.

Vale destacar que os gols que garantiram o título nos pênaltis foram marcados pelos atletas Miguel Moraes, Carlos Eduardo, Kauan Fonseca e Daniel Corrêa. O goleiro foi o Alex Kayk, que defendeu bravamente o time.