São Gonçalo promove mais uma edição do Programa Oportunidades

O "Programa Oportunidades", será no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping - Foto: Divulgação/ Luiz Carvalho

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio da Subsecretaria de Trabalho, vai realizar mais uma edição do “Programa Oportunidades”, nesta quarta-feira (26), das 10h às 17h, no Espaço Mais Conhecimento, que fica no 2º piso do Partage Shopping.

O Programa Oportunidades foi criado com a ideia de facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Durante a realização da ação, o gonçalense tem acesso a encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, cadastros de Microempreendedor Individual (MEI), alvará e obtenção de crédito e regularização de débitos.

Serviço:

Programa Oportunidades no Espaço Mais Conhecimento, sala 246, 2° piso, no Partage Shopping. Quarta-feira (26), das 10h às 17h.